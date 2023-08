A importância dos festivais gastronômicos para a economia local dos restaurantes

Especialista em gestão de negócios e consultor contador no ramo da gastronomia, Fabricius Vidal dá dicas de como aumentar lucratividade

Restaurant Week, Comida Di Buteco, Burger Gourmet e Brasil Sabor, são alguns dos principais festivais gastronômicos que rodam o país anualmente para promover a economia local dos estabelecimentos, bem como estimular e atrair o consumidor a frequentar os empreendimentos do ramo.

Eles proporcionam uma oportunidade ao restaurante de aumentar suas vendas, conquistar novos clientes e aumentar seu fluxo de caixa, contudo, para obter êxito nas participações, é importante salientar que a criatividade, comunicação e gestão financeira, são os pilares para se alcançar o objetivo desejado: o lucro e a fidelização dos clientes.

Menu atraente

Detalhar de forma minuciosa seus pratos contribui bastante para gerar vontade e curiosidade no cliente em querer prová-los. Além disso, combinações criativas e harmônicas ajudam a promover uma experiência única deste consumidor, sem falar, claro, de uma bela apresentação para render uma excelente foto para as redes sociais, e, indiretamente, tem como objetivo final atrair novas pessoas.

Atendimento personalizado

Todos nós seres humanos gostamos de atenção, e esse é um dos pontos onde muitos restaurantes deixam a desejar: o atendimento ao cliente! É importante treinar seus colaboradores para realizarem um atendimento de forma personalizada, com carisma, atenção, buscar saber o nome, fazer perguntas objetivas a respeito de seus gostos para formular sugestões. Tudo isso faz com que você conquiste e fidelize, principalmente quando se trata de festivais, onde se tem um grande volume de novos clientes aventureiros. Dito isto, investir em seu profissional e fazer treinamentos é de grande importância para o sucesso.

Comunicação criativa

Para se ter clientes têm que chamar atenção, para chamar atenção tem que ter comunicação! Fotos e vídeos bonitos e atrativos, textos bem redigidos e público alvo é a base da atração. Hoje, existem inúmeros canais para estas ações, desde as redes sociais, influenciadores, portais de notícias, rádios, TVs e outdoors, cada um tem sua extrema importância para impactar o público e levá-lo ao restaurante. Claro que para tudo isso existe um custo, entender, saber diluir e investir de maneira correta, ajudará você a conquistar seus objetivos, para isso, a importância de se fazer cálculos e ter uma assessoria financeira se torna importantíssimo. Se liga no próximo tópico!

Faça os cálculos

Todos os estabelecimentos têm um objetivo principal, obter lucro. Contudo, um dos entendimentos que os responsáveis pelos restaurantes devem ter é que um menu atraente, um atendimento prestativo e uma comunicação estratégica direcionada, só vai fazer sentido e rentabilizar se os investimentos e diluição dos custos estão sendo feitos de forma correta.

Mas, como assim?

Conhecer os números é fundamental para o sucesso de qualquer restaurante. A precificação correta do menu é uma tarefa crucial que pode impactar diretamente a lucratividade do negócio. Nesse sentido, destacamos quatro dicas essenciais para que os gestores de restaurantes possam otimizar seus lucros por meio de uma precificação estratégica:

Custos de ingredientes e fornecedores

Para precificar corretamente o menu, é fundamental conhecer detalhadamente os custos dos ingredientes utilizados nos pratos e também avaliar diferentes fornecedores para obter melhores preços. Isso permite calcular o custo médio de cada item do cardápio e identificar quais pratos trazem maior margem de lucro.

Custos operacionais

Além dos custos dos insumos, é importante considerar todos os gastos operacionais do restaurante, como aluguel, energia, mão de obra e despesas administrativas. Esses custos indiretos devem ser distribuídos entre os itens do menu, garantindo que a precificação seja adequada para cobrir todas as despesas e ainda gerar lucro.

Análise do mercado e concorrência

Estudar o mercado local e a concorrência é imprescindível para definir preços competitivos e atrativos. Analisar os preços praticados pelos concorrentes e comparar com a qualidade e proposta do seu restaurante ajuda a posicionar corretamente os pratos no mercado.

Comportamento do Consumidor

Entender o comportamento do cliente é essencial para a precificação. Observar quais itens do menu são mais populares, os horários de maior movimento e a sazonalidade dos pratos permite ajustar os preços de forma estratégica, incentivando a compra dos itens mais rentáveis em diferentes momentos.

Ao adotar essas quatro dicas, os gestores de restaurantes estarão melhor preparados para conhecer seus números, precificar corretamente o menu e, consequentemente, maximizar a lucratividade do negócio, sem abrir mão da qualidade e satisfação dos clientes.