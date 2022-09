Mané Mercado Vírgula celebra chegada da primavera com Festival de Drinks e Comida de Mão

O Mané Primavera acontece até o dia 31 de outubro em 12 operações do espaço localizado no Mané Garrincha

A estação mais florida do ano chegou e, para celebrar, o Mané Mercado Vírgula preparou um festival com drinques criativos, pratos exclusivos e programação musical. O Mané Primavera acontece até o dia 31 de outubro em 12 operações do espaço, localizado no complexo do Estádio Nacional Mané Garrincha.

De segunda a quarta-feira, das 17h às 20h, Happy Hour com dose dupla de chope Amstel e longe neck Eisenbahn. Às quintas-feiras, das 17h às 20h, carta de vinhos com descontos. Às sextas e sábados, também das 17h às 20h, dose dupla de drinques autorais do Mané. Ainda, programação musical com DJs e bandas todos os dias.

Na Casa Baco, destaque para o Bolovo (massa de coxinha recheada com carne moída e ovo caipira), R$ 18,00 a unidade; Capiau (Bolinho de canjiquinha, requeijão do sertão e linguiça caipira), R$ 18,00 duas unidades, e Baco Dog (Salsicha artesanal alemã, Bacon, acelga crocante e queijo da canastra na massa de pizza napoletana com grana padano), R$ 25,00.

Na Casa Doce, Gelato Italiano, R$ 18,00 tamanho P ou R$ 22,00 tamanho G, e Picolés de diversos sabores por R$ 18,00.

Sanguchito Fugazeta (sanduíche de berinjela e abobrinha defumadas com cebola dourada, tomate fresco e mussarela argentina gratinada no pão baguete de fermentação natural), R$36,00, é a sugestão do De Paulina.

No Fà, Arancini de Abóbora e queijo de cabra (Bolinho elaborado com risoto de abóbora, recheado ao queijo de cabra e muçarela), R$ 22,00.

O Lima sugere Butifarras (Mini sanduíche de pernil de porco com pimentas peruanas e maionese apimentada), R$43,90 quatro unidades.

No Maré, Guacamole com camarões e crocante de harumaki, por R$ 39,00.

O Marzuk sugere Ataif de Pistache, R$12,50, e Ataif de Nozes, também por R$12,50.

No Meu Galeto, a pedida é a Coxinha de Galeto (Coxinha de galeto na brasa com nosso molho apimentado), R$19,90 duas unidades.

O Naia criou o Temaki philadelfia com gengibre e raspa de limão siciliano, ao valor de R$ 37,00.

Na Pató, três sugestões: Cheesecake de Maracujá do Cerrado (Cheesecake estilo Nova Iorquina, com uma base crocante, feita artesanalmente com farinha de amêndoas e cobertura de maracujá do cerrado), R$29,00; Bolo Gelado de Coco (Bolo de coco fresco com uma pitada de noz moscada e cumaru), R$ 16,00, e Banoffe Tropical (Bananas caramelizadas no toffee de maracujá com chantily de chocolate branco e crumble de amêndoas e canela), R$21,00.

O Ricco Burguer apresenta o Pesto Burguer (pão de brioche tostado na manteiga, blend de carnes, molho Ranch, queijo de búfala, rúcula, tomate, cebola roxa e pesto à base de manjericão), R$41,00.

No Superquadra, Sanduba frio de frango defumado (Sobrecoxa defumada desfiada, tomate, rúcula, cenoura ralada e nosso molho de parmesão, servido numa ciabata tostadinha na parrila), R$29,00.