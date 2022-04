Sois le bienvenu, La Cabane! Conheça novo restaurante francês da capital

Empreendimento fica localizado no Jardim Botânico, e apresenta um cardápio que une os clássicos pratos francesas, bons vinhos da região de Borgonha, além de um típico café da manhã do país europeu

Croissant, Boeuf Bourguignon, Entrecôte, Foie Gras, Cassoulet e Ratatouille. Esses são algumas de várias receitas que os franceses criaram e que fazem sucesso por todo o mundo. Em Brasília, são poucos os restaurantes que seguem essa culinária, e dada essa carência a empresária Árthemis Trindade, decidiu investir no setor e dar vida ao La Cabane Café Bistrô, no Jardim Botânico.

A casa foi inaugurada em janeiro, e ficou em soft open por um período de três meses para avaliar a receptividade do público, desde seu cardápio, qualidade dos insumos, carta de vinhos e ambientes. Após este tempo, o La Cabane finalmente fará seu lançamento oficial neste mês de abril.

“Sou apaixonada pela gastronomia francesa, e percebemos que aqui em Brasília, onde fica instalada a Embaixada da França, restaurantes com essa culinária são bem poucos. Logo, decidimos nos aventurar nesse setor para contemplar essa cozinha que é considerada uma das melhores do mundo, e curiosamente, vamos dar de presentes para a capital, no mês do aniversário de Brasília. Estamos muito animados”, revela Arthemis Trindade.

Localizado no polo de artesanato do Jardim Botânico, o La Cabane conta com quatro ambientes: hall, salão, mezanino e varanda, onde os dois últimos dispõem de uma vista privilegiada para a área de preservação ambiental que dá nome a cidade, proporcionando uma experiência única entre o almoço e o jantar com vistas para as grandes árvores, folhas verdes, plantas e flores da região.

Mezanino La Cabane. Foto: Divulgação Varanda La Cabane. Foto: Divulgação

Cardápio

Quem assina o cardápio da casa é o chef Beto Fonseca, conhecido na capital pelas suas passagens pelas operações gastronômicas do grupo Jorge Ferreira. Das entradas às sobremesas e café da manhã, a proposta do restaurante é trazer as clássicas receitas francesas aliada a alguns temperos, produtos, estilos de cocção da cozinha brasileira, além de opções de pratos infantis, vegetarianos e veganos.

Nas entradas destacam-se o Steak Tartare: Filet Mignon picado na ponta da faca com alcaparras, cebola roxa e picles de pepino temperado com mostarda Dijon, molho inglês, catchup , cebola e especiarias, acompanhado de tostada de pão na manteiga e batata chips (R$ 58); o Tartine de cogumelos com Fondue de queijo Gruyère: tostadas de pão cobertas com mix de cogumelos shimeji, shitake e Paris, salteados com alho poró, manteiga e vinho branco, com molho de creme de leite fresco com queijos gruyère e parmesão gratinado (R$ 39); Croquete de Cordeiro com maionese de ervas (R$ 42); e o Salmão Curado com sal grosso, açúcar mascavo, beterraba e endro, finamente laminados e acompanhado com picles artesanal de cebola roxa, tomates confitados e torradinhas amanteigadas (R$ 78).

Beef Bourguignon. Foto: Divulgação Harmonização La Cabane. Foto: Divulgação Chef Beto Fonseca. Foto: Divulgação

Já entre os principais, os pratos promovem uma verdadeira viagem a França, a começar pelo clássico francês da região da Borgonha, o famoso Bouef Bourguignon: cubos de carne cozidos com vinho tinto, cenouras, cebolinhas glaceadas, cogumelos paris e bacon (R$ 85). O saboroso Entrecotê também é uma das apostas da casa, o prato acompanha tiras de filet mignon regadas ao molho artesanal de mostarda ancienne e servido com batatas fritas (R$ 89); Chama atenção também o Filé de frango grelhado na manteiga com alho poró, servido ao molho cítrico de limão, laranja, gomos de tangerina e licor Cointreau, acompanhado de batata baroa e legumes orgânicos da estação (R$ 48).

Camarão à La Paillote: Clássico camarão com tempero provençal de alho e ervas grelhado na manteiga, acompanhado de arroz basmati salteado na borra do grelhado dos camarões com alho poró e perfume de curry com cebolete (R$ 110); e o Filet au Poivre Vert: Filet de Mignon grelhado e coberto com um delicioso e picante molho francês à poivre vert, servido com arroz basmati salteado com creme de leite fresco, mix de cogumelos shimeji, shitake e Paris e batatas fritas da casa (R$ 97), chamam atenção.

Um dos mais tradicionais cortes francês, magret de pato, também está no cardápio, onde é servido demi-glacê de frutas vermelhas, purê de batatas com alho assado, purê de beterraba e legumes orgânicos da estação (R$ 98); o Polvo au beurre noisette (molho com base de manteiga levemente queimada), batata sauté e aspargos (R$ 108); o Tártartouile com salada Juliana vegana: mix de folhas com rúcula, cenoura, cebola, palmito, tomate cereja e batata palha ao molho de mostarda, alcaparras e mel de engenho (R$ 42,50), e o Ravioli de espinafre com queijo, molho mornay e foie gras (R$ 72), também podem ser boas pedidas.

Por fim, entre as opções de sobremesas, cinco receitas para adoçar o paladar dos clientes: o tradicional Crême Brulee (R$ 18); Pain perdu: rabanada francesa, morangos e creme patisserie (R$ 28); Petit Gateu com sorvete artesanal de creme (R$ 29); e a Verrine de morango com calda de frutas vermelhas com creme inglês e suspiro (R$ 29); e a Fondant au Chocolat: Bolo cremoso de chocolate meio amargo com farinha de amêndoas, coberta com deliciosa calda de frutas vermelhas (R$ 29), estão entre as opções.

Café da manhã

Aos domingos a casa conta dispõe de um saboroso café da manhã, onde um dos destaques são as quatro opções de Croissants: tradicional (R$ 10) e as recheadas com queijo (R$ 14), atum (R$ 18) ou magret de pato (R$ 32).

Os croques – típica receita dos bistrôs franceses – também fazem parte do cardápio. O madame é feito com pão de forma, queijo gruyère, presunto parma, mostarda dijon, pimenta-do-reino branca e preta, molho bechamel e ovo (R$ 28). Enquanto o monsieur segue a mesma receita, contudo, sem o ovo (R$ 24).

Os omeletes natural (R$ 12), queijo (R$ 15) e queijo e presunto (R$ 18), também estão entre as opções. Além dos Ovos Beneditinos: ovos poché servidos ao molho béarnaise e com fatias de bacon fritas sob tostadas de pães de forma na manteiga (R$ 28). As tradicionais baguetes com cinco opções de recheios também fazem parte do cardápio: atum (R$ 32), magret (R$ 32), roastbeef (R$ 32); queijo (R$ 28) e queijo e presunto (R$ 28). Entre as opções doces está o Pain au chocolate (R$ 10).

Serviço

La Cabane Café Bistrô

Onde: Polo de artesanato do Jardim Botânico

Horário de funcionamento: terça-feira, 18h às 23h; quarta a sábado, 17h às 23h; domingo, 9h às 16h.

Para mais informações: @lacaabanebsb