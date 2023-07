Izzi Wine Garden promove degustação de vinhos

O evento, das 19h à 0h, contará com estações de rótulos de diversos países, estilos e uvas

Na próxima quinta-feira, 27 de julho, o restaurante Izzi Wine Garden, no Pontão do Lago Sul, promove a primeira edição do Izzi Tasting. O evento, das 19h à 0h, contará com estações de rótulos de diversos países, estilos e uvas.

A noite, em formato all inclusive, contará, ainda, com finger foods, clássicos do menu e pizzas em fermentação natural. Para animar o público, apresentação da banda O Bando e DJs.

Os ingressos estão à venda ao valor de R$270,00 por pessoa, através do site Pop Ingressos ou pelo WhatsApp: (61) 99211-5375.