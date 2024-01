Hamburguerias trazem opções voltadas para o período de férias

Algumas das opções para as férias são: rodízio de mini hambúrgueres, Costelada, American Burger, Braza, e batata rústica

As férias chegaram, e a garotada está em casa em busca de diversão e, é claro, de deliciosas opções gastronômicas. Em Brasília, marcas apostam em saborosas receitas para aqueles que desejam aproveitar ao máximo esse período.

O Geléia Burger traz o seu já conhecido rodízio de mini hambúrgueres por R$ 59,90 por pessoa. A oferta inclui uma variedade de entradas, como coxinhas, mini quibes, batata chips, batata frise, anéis de cebola, petisqueira com cheddar, bacon, farofa de bacon, cebola crispy, cebola caramelizada e maioneses artesanais. Essa experiência gastronômica está disponível nas unidades de Águas Claras, Gama, Santa Maria e Sudoeste.

Outra opção para os amantes de churrasco é aproveitar para conhecer o Geléia BBQ – Steak – Burgers, localizado na Quadra 39 do Gama. No cardápio, a costela prime (R$ 69) se destaca como uma opção generosa, com uma ripa de costela assada por 12 horas, que desmancha na boca, acompanhada de queijo derretido, vinagrete fresco e maionese caseira.

A casa apresenta também outras opções, como o American Burger (R$ 34), Braza (R$ 36) e Costelada (R$ 39), cada uma com seu toque especial. Os pratos para compartilhar, como a costelinha com barbecue (R$ 109): costelinha inteira defumada, servida com molho barbecue de goiaba, acompanhada por uma porção de batata rústica; e o Monta Aí (R$149): três pães de sal, acompanhados de picles de pepino, maionese, sour cream e barbecue, com uma ripa de costela bovina, meia porção de costelinha BBQ, 4 coxinhas de frango defumadas e fritas, batata frita e toque especial do molho barbecue de goiaba.

Outra sugestão é o Concorrente, na 409 Norte, que traz um cardápio diversificado e saboroso. Entre os destaques estão o Panino (R$ 27) feito com pão brioche selado, um maravilhoso blend angus 180g, muçarela, tomate grelhado e maionese caseira; e o Super Concorrente (R$ 39) é um saboroso hambúrguer preparado com pão australiano, blend angus 180g, cheddar cremoso da casa, bacon e cebola caramelizada.

Há também o smash burger (R$ 24): blend angus 90g, fios de cebola grelhada, queijo prato, picles, maionese caseira e pão brioche; e o vegetariano (R$32): hambúrguer de grão de bico empanado, shitake, pimentões defumados, crispy de abobrinha, alface americana, queijo muçarela, maionese caseira e pão brioche.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Serviços

Geléia Burger

Horário de funcionamento: Domingo a sábado: 17h às 23h

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook – Geléia Hamburgueria

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Geléia BBQ – Steak – Burgers

Endereço: Quadra 39 , Setor Central – Gama

Horário de funcionamento: Domingo a sábado: 17h às 23h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Instagram – @geleiahamburgueria

Facebook – Geléia Hamburgueria

O Concorrente

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Endereço: CLN 409 BL B loja 1 – Asa Norte

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário de funcionamento: segunda das 17h até as 23h30. Terça das 11h45 às 23h30. De quarta á sábado das 11h45 até 1h30. Domingo de 11h45 ás 23h30

Siga: @oconcorrente