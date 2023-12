Três frutas que contribuem para a hidratação do corpo

Para conseguir lidar com o calorão, é preciso manter uma alimentação balanceada

O Brasil está batendo recorde de altas temperaturas em 2023. E para conseguir lidar com o calorão, é preciso manter uma alimentação balanceada. Para ajudar a minimizar os efeitos dos dias quentes no corpo, a ISLA Sementes, uma das maiores empresas do segmento no país, apresenta algumas opções de frutas que ajudam a manter a hidratação.

Melancia

A melancia é composta por 92% de água e além de hidratar, também ajuda a manter o corpo com diversas vitaminas e por ser pobre em calorias܂Pode ser consumida de diversas formas como suco, picolé, saladas e muito mais. Originária na África há mais de 5 mil anos, a fruta no Brasil tem uma produção concentrada, principalmente, nos estados de Goiás, Bahia, Rio Grande do Sul e São Paulo.

Melão

Assim como a melancia, o melão é uma opção refrescante cheia de vitaminas, minerais e fibras. Além disso, ela é uma fruta capaz de nivelar o colesterol e aumentar a resistência dos vasos sanguíneos.

Morango

Com o balanço perfeito entre o frescor e a doçura, o morango possui 90% da sua composição em água, além de ser rico em nutrientes.