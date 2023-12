Restaurantes lançam drinques especiais para o verão

Casas apostam em receitas clássicas e autorais para os dias quentes

Mais um verão chegou e, com ele, as novidades de casas gastronômicas da capital federal, que apostam em bebidas e drinques para refrescar.

O restaurante Don Romano (Asa Norte, Lago Sul e Águas Claras) acaba de lançar uma carta de drinques exclusiva para a temporada. Para começar, entre as novidades, está a caipirinha e caipiroska de jabuticaba (R$ 28): a bebida une cachaça ou vodka, xarope de jabuticaba e um toque especial com picolé de jabuticaba.

Outra boa pedida é o Donna Negroni (R$ 35): gin, vermute, xarope de morango e morangos fatiados. Já o D.R. (R$ 36) é uma mistura de Campari Bitter, Licor 43 e suco de laranja, para quem busca algo sofisticado e refrescante. O clássico mojito ganha um toque especial no Mojito Fragola (R$ 28): com morangos frescos, suco de limão, hortelã, água com gás e xarope de açúcar.

Há ainda o Scotch Days (R$ 39): que apresenta uma combinação de whisky 12 anos, xarope de maçã verde, suco de limão e água tônica. O Green Fizz (R$ 34) é preparado com gin, xarope de maçã verde, suco de limão e refrigerante de limão. O Highland (R$ 39) traz a mistura de whisky 12 anos, xarope de tangerina, suco de limão e água com gás.

Por fim, o público pode se refrescar também com o Gin Tônica Tangerina (R$ 35): gin, xarope de tangerina, água tônica e um toque especial com picolé de tangerina; e com o Coccomenta (R$32), que combina rum Malibu, limão, hortelã e água com gás.

Conhecido por seus deliciosos hambúrgueres, O Concorrente (409 Norte) expande seu leque de opções e entra no mundo dos drinques, se tornando o novo ponto de referência para diversão e sabor. A casa acaba de lançar uma carta de drinques especiais que promete agradar a todos os gostos.

Entre as novidades, os clássicos ganham destaque. O Margarita (R$39) é preparado com tequila, suco de limão, licor de laranja e um toque de açúcar, enquanto o refrescante Aperol Spritz (R$35) combina aperol, espumante, água com gás, fatias de laranja e cereja. Para os amantes de drinques mais intensos, o Negroni (R$35) é uma escolha incrível, feito com gin, vermute tinto, campari e toques cítricos de laranja.

Já quem gosta da originalidade pode optar pelas opções especiais, como o Contatinho (R$45), que traz vodka, cordial de hibisco, suco de limão, xarope de tangerina e uma espuma de hibisco surpreendente. Já o Date (R$35) combina vodka, licor de café, licor de amarula e uma cereja irresistível banhada em chocolate.

Mas as surpresas não param por aí. O Concorrente oferece uma coleção de caipiroscas e gin tônicas em diversas versões, preparadas com vodka importada (R$35) ou super premium (R$45), todas com homenagens à capital federal. Entre as sugestões, destaque para o Asa Norte, feito com vodka, maçã verde, essência de maçã e pera. e o DiRocha é preparado com gin, maracujá, limão siciliano, folhas de manjericão e um toque de energético tropical. Já o Kbuloso é feito com gin, morango, amora, hortelã, espumante e espuma de gengibre.

O Geléia Burger, conhecido por suas opções saborosas, artesanais e criativas, acaba de lançar uma linha exclusiva de sucos naturais em algumas de suas unidades. A partir de agora, os clientes de Águas Claras, Gama (Quadra 56), Sudoeste e Asa Sul poderão degustar os refrescantes sabores de maracujá, acerola e goiaba em forma de sucos naturais.

Os sucos naturais do Geléia Burger estão disponíveis por apenas R$9 cada, proporcionando uma opção acessível e saborosa para os clientes que buscam uma experiência completa e equilibrada em suas refeições.