Feriado traz famílias para visitar o quadradinho

Turistas aproveitaram o dia de Natal para conhecer pontos característicos e admirar a capital do país

As festas de fim de ano vêm acompanhadas de reuniões de família, folga e viagens. Ontem (25), muitas pessoas decidiram passar o feriado de Natal com uma programação turística por Brasília. O Governo do Distrito Federal (GDF) esperava receber mais de 1 milhão de turistas em dezembro e, visando atender esse público, a Secretaria de Turismo preparou 13 rotas turísticas, com atrações e espaços variados, que mostram o que a capital tem a oferecer.

O empresário Matheus Borges, 29 anos, trouxe a família para o DF. “Já passei por aqui para fazer conexão, para coisas relacionadas ao trabalho, e agora estou vindo para conhecer de verdade”. Ele achou a capital “incrível”. “A gente vê muito espaço aberto para passear com a família, muita coisa tranquila para se fazer. [O passeio] está sendo bem gostoso.”

O administrador Marcelo Justiniano, 30 anos, e a professora Lissy Urquizo, 31, são um casal de bolivianos. Eles também aproveitaram o fim do ano para conhecer Brasília. Chegaram no dia 24 e começaram a explorar a cidade nesta segunda-feira natalina. Os dois estavam tirando fotos da Catedral e também visitaram o Santuário Dom Bosco, uma das sugestões de visita do mini guia turístico Rota da Paz, da Setur-DF.

Já Cecília Maria Almeida, 28 anos, psicóloga e atriz, estava fazendo um passeio turístico de última hora por ter sido pega de surpresa ao não conseguir chegar ao Piauí, que era o seu destino. Desde o dia 22 de dezembro, ela está aproveitando para conhecer alguns lugares da capital. “Não era meu plano, mas foi uma boa estadia. Consegui passear um pouco, porque, na primeira vez que vim à cidade, não conheci quase nada.”

A família da advogada Natália Catão, 37 anos, veio de Maceió passar o Natal na casa do irmão, que está morando em Brasília. “O meu filho não conhecia Brasília, então estamos turistando um pouquinho”, brincou. Ela considera a capital “uma cidade super bonita”, mas tem considerações quanto ao incentivo ao turismo. “A gente se sente um pouco perdido ao passear. Às vezes, é preciso andar de carro para percorrer distâncias muito curtas”, pontua.

Mas de modo geral, Natália reforça que a capital é muito bonita e tem muita história também para contar. “Eu gosto porque sou professora de Direito Constitucional, e Brasília tem tudo a ver com o que eu ensino. É uma cidade toda diferente. Explicando para o meu filho, eu conto que é uma cidade planejada. Então, toda a pegada aqui é muito diferente de outras cidades do Brasil.”

A bancária Damares Martins de Castro, 41 anos, veio de Jataí-GO com a família. Eles estavam em Pirenópolis-GO conhecendo as cachoeiras da região, e decidiram passar por Brasília nesta segunda-feira de Natal. e hoje resolveram passar em Brasília.

Saiba mais:

O GDF conta com cinco Centros de Atendimento ao Turista (CATs), que funcionam como portas de entrada para receber e dar informações sobre os pontos turísticos. Quatro destes pontos são fixos, localizados no Aeroporto Internacional de Brasília, Esplanada dos Ministérios, Rodoviária Interestadual e 308 Sul.

Números do Ministério do Turismo mostram que Brasília tem entrado cada vez mais na rota de escolha dos turistas. De janeiro a outubro deste ano, chegaram à capital 4.782.775 turistas de fora do país, sendo 2.896.730 da América do Sul e 929.663 da Europa. O aumento é de 74% em relação ao mesmo período em 2022.