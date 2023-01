Férias: Aloha Ni Hao conta com opções para piquenique em família

Poke e sushi são sugestões ideias para curtir o momento de lazer

As férias já estão aí. E para aproveitar o período, que tal um piquenique diferente e inusitado? Uma boa pedida é desfrutar do momento provando um delicioso poke ou sushi bem fresco. Por meio do serviço de delivery, o Aloha Ni Hao (Águas Claras) oferece uma variedade de opções que são ideais para a hora de lazer. Entre as sugestões da casa, o tradicional prato havaiano poke para montar da forma como preferir, a partir de R$ 48,90, com mais de 50 ingredientes disponíveis, como bases como arroz integral, gohan, bifum ou alface; e proteínas como camarão, salmão, shimeji, beterraba, cenoura, castanha de caju, tomate cereja, pepino, cebola, milho crocante, ervilha, quinoa e muito mais.

“O poke é um prato leve e fresco, uma ótima sugestão para esse período de seca no DF. Como são opções vendidas por delivery, o público pode fazer uma programação especial para curtir as férias”, explica a restauratrice Mariana Miranda, à frente do Aloha Ni Hao.

Foto: Divulgação

Já quem prefere um bom sushi ou sashimi, o cardápio conta com combinados, com 16 peças (R$47,90): 5 sashimi salmão + 4 hossomaki salmão + 5 uramaki salmão + 2 joe salmão; ou 30 unidades (R$87,90): 10 sashimi salmão + 5 acelgamaki + 5 hot roll + 4 hossomaki kani + 4 niguiri salmão + 2 joe salmão. Há ainda a opção para personalizar, com itens a partir de R$ 2,50 cada peça.

Aloha Ni Hao

Endereço: Rua das Carnaúbas, Quadra 301, Lote 4, Loja 14 – Plaza Mall e Office, Águas Claras

Horário de funcionamento: todos os dias, de 10h às 22h

Telefone/delivery: (61) 99971-2306 (WhatsApp)

Região de atendimento do delivery: Águas Claras, Arniqueiras, Vicente Pires, Taguatinga e Guará

Instagram: @aloha_ni_hao