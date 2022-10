Empresa brasiliense cria cardápio para o Halloween

Biscoitos e pães ganham formatos especiais para o mês das bruxas

A chef Evelyne Ofugi, da Kawaii Pan, criou um cardápio especial para que as famílias se divirtam com muito sabor no mês das bruxas. São biscoitos, pães e outras delícias que podem ser compradas individualmente ou em kits, de acordo com a vontade do cliente.

A Kawaii Pan brinca com a modelagem dos produtos, criando gostosuras lúdicas que combinam com tema assustador. Por exemplo, os biscoitos de aveia com baunilha têm o formato de dedos e possuem recheio de goiabada (R$ 10 o pacote com duas unidades).

Um dos destaques é o Kit Aranilde (R$ 37,80), que é um pão no formato de aranha que acompanha requeijão e queijo ralado. Seguindo as instruções com o passo a passo que acompanha o produto, a família poderá se divertir comendo as patinhas e o corpo da aranha com o seu recheio cremoso, como em um fondue.

Para quem quiser despertar a criatividade dos pequenos, a dica é o Kit Eskeletildos (R$ 22), que acompanha glacê, granulado colorido e dois biscoitos no formato de esqueleto: um de baunilha e o outro de chocolate. A ideia é que a criança confeite na própria casa, decorando do jeito que achar melhor.

Há também pães de queijo congelados e uma série de biscoitos em formatos temáticos. Dentre os pães assados, a múmia é recheada de salsicha. Já o morcego leva chocolate ao leite no seu interior, enquanto o fantasminha vem com peito de peru. O zumbi é um pão pizza cuja massa é naturalmente verde por levar couve e espinafre.

Os produtos do cardápio de Halloween são por tempo limitado e as encomendas ficam abertas até o dia 28 de outubro. Mais informações no instagram da marca @kawaii.panbrasilia ou pelo Goomer da marca brasiliense: https://kawaii-pan.goomer.app/menu.

Serviço

Kawaii Pan

SHCES Quadra 507 Bloco C Loja 15 – Cruzeiro Novo – Brasília

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Informações e encomendas: (61) 99459-9037

Cardápio completo: https://kawaii-pan.goomer.app/menu

Siga nas redes sociais: https://www.instagram.com/kawaii.panbrasilia/