Eleito o melhor do mundo, queijo canastra faz parte do menu do Café das Orquídeas

Ingrediente é utilizado na receita do saboroso pão de queijo da casa

O queijo mineiro produzido na Serra da Canastra foi recentemente eleito o melhor do mundo, segundo o site americano The Taste Atlas, em uma disputada lista com mais de 50 tipos de todo o planeta. Em Brasília, a iguaria pode ser degustada em uma das receitas do Café das Orquídeas, na 116 Sul.

O queijo canastra é um dos ingredientes do saboroso pão de queijo da casa, vendido por R$22,90 (6 unidades). “O queijo canastra é um dos mais saborosos e combina com diversas receitas, como o pão de queijo. Ele vai muito bem acompanhado com cafés, doces ou até mesmo sozinho”, explica a chef Keli Mayer, à frente do Café das Orquídeas.

A opção também é servida no brunch, aos sábados, domingos e feriados, no valor de R$ 78,90 por pessoa, que dá direito ao menu especial com o pão de queijo, ovos mexidos com chips de bacon, bolo do dia, salada de frutas, queijo minas, lombo canadense, tomates assados na brasa, linguiça artesanal da casa, croissant, mini brioche, geleia, manteiga e uma bebida (suco de laranja, café com leite ou chá nacional).

O pão de queijo também está disponível no cardápio do café da tarde, das 14h às 20h, também por R$ 78,90/pessoa. O comensal pode desfrutar da receita acompanhado de ovos (mexidos ou omelete), bolo do dia, salada de frutas, queijo minas, lombo canadense, tomates assados na brasa, croissant, geleia, manteiga e uma bebida (suco de laranja, café com leite ou chá nacional).

Para os apaixonados pelo pão de queijo, principalmente preparado com o premiado queijo canastra, ele é uma das estrelas do chá da tarde, servido das 17h às 20h, no valor de R$ 119,90 para duas pessoas. A opção ainda contempla um bule de chá francês Dammann Frères, patê à choux de framboesa, tortinha de maçã, mini banoffe, mini pão de abóbora com pasta de grão de bico e gengibre, mini croissant, brigadeiro, geleia caseira e manteiga.

Café das Orquídeas serve opções variadas para o brunch, café da manhã ou chá da tarde. Foto: Divulgação

Café das Orquídeas

Endereço: CLS 116 BL A Loja 33 – Asa Sul

WhatsApp: (61) 9265-0200

Horário de funcionamento: de segunda a domingo das 08h às 22h

Instagram: @cafedasorquideas