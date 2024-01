Don Romano celebra o Dia do Queijo com um festival de sabores

Data é celebrada mundialmente neste sábado, 20 de janeiro

Neste sábado, 20 de janeiro, o restaurante italiano Don Romano se une à celebração do Dia Mundial do Queijo com um festival de sabores irresistíveis que promete encantar os paladares mais exigentes. Com um cardápio repleto de pizzas e pratos especiais, o queijo é o protagonista em diferentes versões, proporcionando uma experiência única aos amantes dessa iguaria.

No coração do festival, as pizzas são as estrelas do Don Romano, que oferece uma variedade de opções para todos os gostos. Destaque para a clássica de quatro queijos (a partir de R$82 – média), com uma combinação irresistível de muçarela, provolone, gorgonzola e requeijão. Outras opções incluem as tradicionais Margherita (a partir de R$68 – média), Napolitana (a partir de R$68 – média) e Calabresa (a partir de R$68 – média), cada uma deliciosa à sua maneira.

O cardápio também apresenta sabores especiais, como a pizza Don Romano (a partir de R$77 – média) com muçarela, presunto, palmito, champignons e tomate; Tonno Speciale (a partir de R$82 – média) com muçarela, atum, cebola, tomate e azeitonas; e Carciofi alla Griglia (a partir de R$82 – média) com alcachofras grelhadas no forno a lenha, marinadas em azeite e ervas, e parmesão.

Além das pizzas, o restaurante oferece entradas deliciosas, como a tábua de frios (R$69) com mix de três queijos, salame italiano, presunto cru, azeitona e caponata; a burrata (R$66) com muçarela de búfala cremosa, tomatinhos confitados, pesto da casa e cesta de pão; e a salada delizia (R$51) servida em uma cesta de parmesão, que traz mix de folhas, presunto cru, abobrinha, queijo cottage e tomatinhos, acompanhada de molho de mostarda e mel.

Para os amantes de queijo em todas as formas, a casa apresenta uma seleção de pratos que trazem essa iguaria em suas receitas. Os destaques incluem o Pollo alla Parmigiana (a partir de R$67 – individual) com filé de frango à milanesa, coberto com sugo de tomates e gratinado com muçarela, acompanhado de fettuccine da casa; risoto de camarão (R$65) com arbóreo, brie, camarões, tomatinhos, parmesão e manteiga; lasanha da casa (R$59) com massa recheada intercalada de molho bechamel, carnes, muçarela e parmesão, servida com molho à escolha (sugo, funghi ou bolonhesa); e o gnocchi della mamma (R$66) montado sobre requeijão, coberto com frango desfiado, sugo de tomates e gratinado com parmesão.

Serviço

Don Romano

Endereços: QI 11 do Lago Sul; CLN 209 Bloco D Loja 59 – Asa Norte; e Águas Claras (apenas delivery)

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Horário de funcionamento: De segunda a domingo, das 11h30 às 23h

Telefones: (61) 3248-0078 (Lago Sul); 3546-1871 (Asa Norte); e 3435-4030 (Águas Claras)

Instagram: @donromanopizzaria