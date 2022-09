Dicas de locais para comemorar o Dia do Sorvete

Data é celebrada nesta sexta-feira (23)

O Dia Nacional do Sorvete é comemorado nesta sexta-feira (23). Quer dicas de locais para saborear algumas das variedades possíveis com a sobremesa? Aí vai:

A American Cookies, rede brasiliense especializada no cookie americano, aposta no Festival Ice Cream Day. Entre os destaques para celebrar o dia da sobremesa, está o Cookie Sandwich (a partir de R$ 28,90 – unidade) – dois sabores de cookies (chocolate ao leite ou clássico brownie), com sorvete de creme no meio e recheio da escolha do cliente (creme de avelã e creme de Ovomaltine) – o Frappé de Chocolate (R$ 26,90) – combinação com café, sorvete e calda de chocolate, finalizado com chantilly e cacau em pó – e o Frappé de Caramelo (R$ 26,90) – combinação com café, sorvete e calda de caramelo, finalizado com chantilly e cacau em pó.

Foto: Andria Lustosa/Divulgação

O Bla’s Cozinha de Culturas (406 Norte) traz criações autorais, como o frutal (R$28,90): sorbet de manga e wasabi com frutas vermelhas, suspiro, calda de pimenta rosa e sunomono com gergelim; crepe recheado com doce de leite, depois maçaricado e sorvete de canela (R$34,90), e Apfelstrudel (R$29,90): massa recheada de maçã, crumble claro e sorvete de canela. Há ainda o caribeño (R$25,90): banana flambada ao rum servida com sorvete de baunilha e formiga baniwa, e opções de sorvetes artesanais (R$15,90), nos sabores: sorvete com canela, mousse da vovó (chocolate), manga com wasabi e sorvete de creme.

Foto: Divulgação

No restaurante Don Romano (Águas Claras, Asa Norte e Lago Sul) a boa pedida são creme de mamão e sorvete de creme regado com licor Gabriel Boudier Dijon (R$25) e sorvete de creme (R$15).

A churrascaria Buffalo Bio (EPTG) é outra que aposta no quitute. A casa traz um delicioso sorvete na taça (R$16,90); avalanche: taça com sorvete, copo revestido com castanhas moídas e chantilly (R$29,90); banana assada na parrilla com sorvete (R$24,90), banana flambada com sorvete (R$24,90); e sundae (a partir de R$21,90), nos sabores Sonho de Valsa e morango com chantilly, como sugestões de sobremesa.

Foto: Divulgação

Já o Blend Boucherie (402 Norte) traz um souflê gâteau (R$28,90) com sorvete de leite e praliné de castanhas de dar água na boca, além de milk-shakes em dois sabores: Nutella com calda de frutas vermelhas e raspas de chocolate meio amargo (R$25); e doce de leite com paçoca e praliné de castanhas (R$25).

Foto: Facundo/Divulgação

O Italianíssimo (402 Norte) tem como destaque para a sobremesa um saboroso gateau suflê (R$31,90): com sorvete de leite e praliné de castanhas.

Para quem viaja para a Chapada dos Veadeiros, o Rústico Premium Grill (Vila de São Jorge/GO) conta com uma panqueca de doce de leite com sorvete (R$28), abacaxi com raspas de limão, açúcar caramelizado, acompanhado de uma bola de sorvete (R$28) e sorvete artesanal com sabores de frutos da região (R$15).

Foto: Divulgação

Derivado da receita, o milk-shake é outro preparo que caiu nas graças do público. Com diversas versões, a bebida é uma das mais consumidas ao redor do mundo. O Concorrente (409 Norte) traz duas deliciosas criações. O público pode provar o de Três leites (R$20): três leites batido com calda de amarena; e de paçoca com caramelo (R$20): feito com baunilha, paçoca e caramelo.

O Geléia Burger, com unidades espalhadas por todo o DF, conta com shakes premium para o brasiliense se deliciar. O Ramon & Júlia (R$20) é um milk-shake de pudim de queijo e calda de goiabada cascão; e o Cookies (R$20) preparado com calda de chocolate. Há ainda os clássicos de morango (R$18): sorvete, leite e calda de morango; caramelo (R$18): sorvete, leite e calda de caramelo; chocolate (R$18): sorvete, leite e calda de chocolate; e ovomaltine (R$18): sorvete, leite e ovomaltine.

Foto: Divulgação