Dia Internacional da Francofonia: celebre a data saboreando clássicos franceses

Brasília reserva boas opções para homenagear a riqueza gastronômica do país

Neste sábado, 20 de março, é celebrado o Dia Internacional da Francofonia. A data é uma homenagem a língua e a cultura francesa no mundo. E no quadradinho, alguns restaurantes trazem essa riqueza cultural aos brasilienses por meio de pratos típicos.

Trazendo referências dos tradicionais bistrôs franceses, Le Parisien é uma das casas que aposta nos clássicos dessa rica gastronomia com um toque contemporâneo. Os comensais podem vivenciar uma verdadeira viagem à França por meio dos pratos autorais assinados pelo chef Leandro Nunes, que estudou na renomada escola Le Cordon Bleu.

Entre as opções do menu, está o parmentier, que é um clássico francês, sendo uma combinação parecida com o escondidinho brasileiro. A casa traz a receita preparada com ragu de boeuf bourguignon e purê de batatas coberto com queijo gruyère (R$56). Outro destaques é o baião francês (arroz com feijão branco cozido, bacon, linguiça, pedacinho de cordeiro, queijo gruyère, pimenta de cheiro, cebolinha e coentro – R$53).

Parmentier. Foto: Bruno Aguiar

Baião francês. Foto: Bruno Aguiar

O cardápio contempla também o tradicional Boeuf Bourguignon (carne bovina marinada e cozida em vinho tinto, lardons de bacon, cebola, cenoura, cogumelo paris e croûtons. Acompanha purê de batata – R$ 69); e o Cassoulet (cozido de feijão branco com bacon, linguiça suína, paleta de cordeiro, cenoura e um toque de tomate e gratinado com farofa de ervas – R$ 68).

Boeuf Bourguignon. Foto: Bruno Aguiar

Cassoulet. Foto: Bruno Aguiar.

Os pratos estão disponíveis para pedidos pelo iFood, Rappi e 99 Food e também para take out. Os clientes que preferirem retirar no restaurante terão 10% de desconto.

Le Parisien Bistrot

Endereço: CLN 103, bloco B – Asa Norte

Horário de funcionamento: Terça a sexta das 12h às 15h e das 19h às 22h. Sábado das 12h às 16h e das 19h às 22h. Domingo das 12h às 16h.

Siga: @leparisienbistrotbsb

Pedidos: iFood, Rappi e 99 Food

Take out: (61) 61 98263-8484 (WhatsApp)