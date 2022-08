Dia do Bacon: restaurantes de Brasília sugerem pratos para a data

Se você é fã da iguaria, saiba onde comemorar a data com tudo o que se tem direito

Não há dúvidas de que o bacon é um dos grandes queridinhos da culinária em diversas partes do mundo. Por isso, a iguaria ganhou um dia para chamar de seu: o Dia Internacional do Bacon. Sem dia específico, anualmente a ocasião é comemorada no primeiro sábado antes do Labor Day – Dia do Trabalhador nos Estados Unidos -, que é sempre a primeira segunda-feira de setembro.

Desta forma, em 2022 o Dia Internacional do Bacon cai no dia 3 de setembro. Para quem quiser comemorar com tudo o que se tem direito, alguns dos principais restaurantes da capital federal sugerem deliciosos pratos que levam o ingrediente. Confira:

Santé 13 & Santé Lago

De ambiente intimista e aconchegante, as casas Santé 13 (413 Norte) e Santé Lago (orla da Ponte JK) apresentam menu contemporâneo com referências de diversas culinárias do mundo. Para o Dia do Bacon, a dica vem da itália: é o Gnocchi da Nona, com creme de queijo, bacon e crisps de alho poró (R$ 62). Além do prato, o menu conta com entradas para compartilhar, como o Arancini, bolinho de risoto com funghi e queijo (R$ 39), opção que também leva para a mesa a referência italiana, ou a salada Poulet et Lardon, mix de folhas com palhas de frango, crispy de bacon, tomate cereja, crouton e molho especial (R$ 39). A carta de vinhos harmoniza com todas as opções do menu, com rótulos do Brasil, da Argentina, Chile, Uruguai, Espanha, Portugal e outros.

Dudu Bar

Um dos pontos de encontro mais conhecidos da capital, o Dudu Bar apresenta opções com bacon tanto para um lanche com um bom hambúrguer, quanto para refeições completas, todas as opções com a assinatura do chef Dudu Camargo. No menu executivo da casa, o “Você tem fome de que?”, a dica é o Biro-Biro, picadinho de carne ao molho picante com arroz da casa, feito com ovo rasgado, ervilha, bacon, salsinha e batata palha (R$ 59,97). Para os amantes do suculento hambúrguer, a boa pedida é o EUA, com blend de três tipos de carne, cebola na chapa, molho inglês, mostarda, queijo cheddar, lascas de bacon e batata chips (R$ 47,97). Para acompanhar, a carta de drinques é outra atração do restaurante, com opções de drinques clássicos e autorais, diversidade de Moscow Mules, caipiroskas e mojitos, além de adega co m dezenas de rótulos.

La Terrasse

Nas três unidades La Terrasse, os clientes podem comemorar o Dia do Bacon com um clássico que leva a iguaria: o Carbonara (R$64 – individual). A massa à base de bacon, ovo e queijo é a melhor pedida para a data.

Cantucci Osteria

Para não deixar o Dia do Bacon passar em branco, o chef Rodrigo Melo preparou uma promoção especial para o Cantucci Osteria: pague um, leve dois. No dia 3, dois Rigatonis Carbonara – massa grano duro, bacon, vinho tinto, gema de ovo, parmesão e pimenta do reino – saem por R$79. Perfeito para comemorar acompanhado(a).