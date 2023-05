Dia das mães com afeto

Mandiê lança coleção do Dia da Mães com novidades no cardápio, mas por tempo limitado

Neste Dia das Mães, a Mandiê Doceria reuniu todos os ingredientes e elaborou um cardápio especialmente pensado para elas. No processo criativo, teve memórias resgatadas do baú das lembranças; teve encontro; teve sessão de fotos e vídeos da chef Amanda Figueiredo e as duas mulheres que sempre a inspiraram e apoiaram: a mãe Cláudia, 54 anos, e a avó Cecília, de 80. “Pra mim, dia das mãe é sinônimo de estar com a família. É o dia em que reunimos mãe, filhos, primos, tias, avós, todos juntos, celebrando”, conta Amanda.

Para a empresária, preparar a Coleção Dia das Mâes teve esse gostinho de festa, reunião e gratidão. “Essa coleção está muito especial pra mim porque é a primeira no novo espaço. Queria muito trazer a minha mãe e minha avó nesta campanha porque elas são muito especiais para mim. Desde que comecei a sonhar com a Mandiê, elas sempre me apoiaram. Então, foi um momento único, de conversa, carinho, de tirar fotos juntas. Minha avó super amou fazer os vídeos. Ficou tudo lindo!”, antecipa a filha e neta coruja.

Para este ano, a Mandiê traz duas bags e uma seleção de palha italiana para festejar o matriarcado. A bag da mama tem quatro produtos; a da nona, mais de 10 itens, todos artesanais. E como em toda nova coleção, tem quitutes desenvolvidos especialmente para a data. O mix de palha italiana vem com dois novos sabores, o de nozes e o de pistache. A seleção de pães com fermentação natural é outro destaque.

E o que mais tem nas bags? Aí você vai ter que entrar no instagram da Mandiê e conferir tudinho. O vídeo, as fotos, as bags… corre lá!