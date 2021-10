Dia das Crianças – Confira opções gastronômicas para os pequenos comemorarem seu dia com muito sabor

Presentes à parte, no Dia das Crianças, que tal surpreender o paladar dos pequenos com pratos de dar água na boca?

Famoso feriado do calendário nacional, o Dia das Crianças, 12 de outubro, é uma data para celebrar as conquistas de direitos das crianças e adolescentes, ajudando a conscientizar as pessoas sobre os cuidados necessários para esta fase tão importante da vida de todos. Presentes à parte, no Dia das Crianças, que tal surpreender o paladar dos pequenos com pratos de dar água na boca?

Confira dicas:

389 Burger

Para celebrar, a casa preparou uma incrível promoção para as estrelas da data. Cada criança de até 14 anos, acompanhada por um adulto que comprar qualquer hambúrguer do cardápio, ganha um burger Denver Kids – pão, carne de 120g e queijo cheddar. A promoção só é válida para o dia 12 de outubro (terça-feira) e para consumo na loja.

Além da promoção, o cardápio está recheado com delícias, como os hambúrgueres Indiana, (R$31,90) – que leva pão brioche, burger angus de 160g, cheddar, bacon, tomate, cebola caramelizada e maionese do chef ou o Utah (R$ 32,90), preparado com um pão de cebola, carne 160g, creme de cheddar e farofa de bacon. As coxinhas da casa (R$21,90), os palitos de queijo (R$20,90) e as tradicionais batatas (R$11,90). Sem falar nas irresistíveis sobremesas. Para a data, a boa pedida é o diferenciado Milkshake de Passatempo. (R$ 20,90)

Denver 389 Burger. Foto: Divulgação

Coxinhas 389 Burger. Foto: Divulgação

Milkshakes 389 Burger. Foto: Divulgação

Haná

Uma das mais queridas referências gastronômicas, a culinária japonesa agrada também o paladar dos pequenos. O Haná Restaurante Japonês apresenta valor especial para as crianças, até 10 anos, no Rodízio Premium Haná, que fica a R$ 54,00. Entre as opções, mais de 55 tipos diferentes de sushis e sashimis, cortes minuciosamente preparados pelos sushimen da casa em salmão, anchovas, atum e peixe branco, sushis tradicionais e também opções especiais do chef, além das opções complementares como temakis, opções quentes de grelhados, tataki, carpaccio, camarão imperial, camarão ao alho e óleo, lula empanada, os queridos hots, robatas e yakissobas.

Para aqueles que amam as opções doces, o Haná também oferece opções no cardápio de rodízio, como o sushi de banana com chocolate, banana empanada na massa de roll com cobertura de chocolate meio amargo. Para quem prefere uma sobremesa especial, o Profiteroles com sorvete (R$ 24,90), bolinhos recheados acompanhados de sorvete de creme, ou o Tempurá de sorvete (R$ 27,00), sorvete de creme empanado.

Haná – Sushi de banana com chocolate. Foto: Agência Domo

Santé 13 & Santé Lago

O Dia das Crianças fica mais doce nas casas Santé 13 e Santé Lago. Os restaurantes oferecem promoção na sobremesa, para o almoço e jantar: no consumo de qualquer prato principal, cada mesa com criança ganha uma sobremesa do cardápio (uma sobremesa por mesa), à escolha dos pequenos clientes. A atmosfera intimista, as varandas e jardins das casas Santé são a paisagem ideal para um momento em família ao redor da mesa, com gastronomia contemporânea assinada pelo chef Divino Barbosa.

Entre as sobremesas do cardápio, várias delícias para agradar a garotada. Entre elas estão: a Banoffee da Tanea, torta de banana com doce de leite e chantilly (R$ 24), o Bolo Quente de chocolate com calda de brigadeiro, chantilly salpicado com castanha de caju e duas bolas de sorvete de creme (R$ 39) e o Brownie da Popó, servido com calda amanteigada de doce de leite, sorvete de baunilha e crocante de nozes (R$ 29).

Sante Lago – Bolo quente com Sorvete. Foto: Davi Fernandes de Freitas

Dudu Bar

O Dudu Bar (303 Sul), capitaneado pelo chef Dudu Camargo, vai fazer um dia especial para os clientes ao longo de toda a comemoração do Dia das Crianças. Acompanhado da sua filha, Maria Eduarda, a Dudika, o chef vai preparar uma fornada especial de Bolo de Cenoura com Calda de Chocolate com um “tempero” tradicional de família. No 12 de outubro, os clientes que desejarem irão receber uma fatia do bolo para adoçar a refeição e reviver uma das receitas mais afetivas do brasileiro, que remete aos sabores da infância.

Para o almoço com a família, o Dudu Bar apresenta um cardápio de criações autorais, com diferentes referências do mundo. Entre os destaques do cardápio, o Ave que Não Voa, coxa e sobrecoxa de frango assada com ervas, batata, cebola, arroz com brócolis e feijão da casa (R$ 29,97); Gramado e Canela, coxa e sobrecoxa de frango assada com ervas acompanhada de nhoque ao molho sugo da casa (R$ 29,97). Para os comensais apaixonados por carne vermelha, o Tango, filé mignon à milanesa com purê de batatas e mini salada de rúcula (R$ 48,97) e o Charuto Gratinado, canelone recheado de carne moída de pastel com molho leve de queijo gratinado (R$ 34,97).

Dudu Camargo e Maria Eduarda. Foto: Divulgação

Cantucci Osteria

No tradicional restaurante italiano, as crianças, acompanhadas de pais pagantes, vão ganhar um dos três pratos infantis da casa. Para o menu bambini, o Chef Rodrigo Melo escolheu opções saudáveis que a garotada adora, são elas: o Espaguete ao molho de tomate, manjericão e parmesão e o Filezinho (Arroz branco, legumes salteados e tirinhas de filé)

Para a comemoração ficar completa, vai ter diversão também com uma brinquedoteca, de 11h às 21h, com monitores para crianças a partir de 3 anos. Entre as brincadeiras pula-pula, cama elástica, oficina de balões, vídeo game, entre outros (valor: R$ 25,00 por criança, a partir de dois filhos, o segundo paga R$ 12,50 e do terceiro em diante, a entrada é de graça).

Brinquedoteca do Cantucci. Foto: Divulgação

Brinquedoteca do Cantucci. Foto: Divulgação

Brinquedoteca do Cantucci. Foto: Divulgação

Cantucci Osteria – Filezinho. Foto: Divulgação

Cantucci Osteria – Espaguete ao molho de tomate, manjericão e parmesão. Foto: Divulgação

Serviço

389 Burger

Aplicativo Disponível na App Store e Play Store

Site: 389burger.com.br

Instagram: @389burger

Unidades: Planaltina; Sobradinho; Asa Norte e Formosa

Haná Restaurante Japonês

Endereço: SCLS 408 Bloco B Loja 35 – Asa Sul

Telefone: 61 3244-9999

Instagram: @hana_restaurante

Facebook: restaurantehanabsb

Santé Lago

Setor de clubes Esportivos Sul, Trecho 2 – Orla da Ponte JK

Telefone: (61) 2099-2461

No Instagram: @santelago

Santé 13

CLN 413 Bloco A Loja 40

Telefone: (61) 3037-2132

No Instagram: @sante13

Dudu Bar

SCLS 303 Bloco A Loja 03 – Asa Sul

Pedidos:(61) 99341-0055 (Whatsapp)

Instagram: @dudubaroficial

Facebook: https://www.facebook.com/dudubaroficial/

Cantucci Osteria

CLN 403, Bloco E Loja 03

Telefone: (61) 3328-5242 / Pedidos: (61) 99943-1935 WhatsApp

Aplicativo: https://www.goomer.app/cantucci-osteria-asanorte/menu

