Descubra o vinho ideal para combinar com sua Páscoa

Sommelier dá dicas de harmonização

A Páscoa é uma data especial que pede um cardápio mais especial ainda. E para acompanhar, nada mais tradicional do que um bom vinho. A história do vinho com a Páscoa é antiga, vem de uma tradição religiosa que comemora a ressurreição de Jesus Cristo. Nesta época, segundo a bíblia, o pão e o vinho eram consumidos com frequência para simbolizar o corpo e o sangue de Cristo. Com o poder de realçar o sabor dos pratos que vão de peixes à chocolates, o vinho se tornou uma das bebidas mais consumidas na Páscoa.

Segundo os sommelieres é importante fazer uma boa escolha para uma experiência enogastronômica completa com a combinação perfeita – chamada de harmonização – entre o vinho e a comida.

O peixe, usado em quase todas as receitas, é muito versátil e vai bem com vários estilos. Para Rafael Menezes, gerente de Produtos e Importação do PRN Group, a grande maioria dos pratos harmonizam com brancos e rosés. “É uma opção que serve tanto para os vegetarianos, quanto para os não vegetarianos”. E se a escolha for o clássico bacalhau? “Como o bacalhau é um peixe mais gorduroso, uma ótima harmonização são os rosés, pois são frescos, frutados e com um pouco mais de estrutura quando comparados com os brancos”, explica.

Muitas pessoas ficam na dúvida do que fazer primeiro: escolher o vinho ou o prato? A resposta é: depende, mas com uma leve vantagem da comida. “Acredito que a escolha da comida em primeiro facilita e muito na escolha do vinho, pois terá um leque bem maior em opções de vinho. Porém, não existe uma regra específica”, garante o especialista.

Outro ponto que deve ser observado na hora de escolher o vinho ideal é o horário da refeição. Isso porque os especialistas costumam indicar diferentes vinhos o almoço e o jantar. “No almoço, em dias quentes, a sugestão são vinhos brancos leves e aromáticos, com uvas como a Sauvignon Blanc ou Riesling por exemplo. Para os rosés uma boa pedida são os rosés de Provence. A noite sugiro os tintos elegantes, de leve a médio corpo, para tornar seu jantar uma experiência incrível. Também concordo em que possa beber o mesmo vinho em todas as refeições, porém os pratos têm que acompanhar para que haja uma boa sintonia, harmonização, entre eles”, explica Rafael.

Outro alimento que brilha bastante neste período é o chocolate. É justamente nesta época que ocorre o consumo dos ovos de Páscoa, que também fazem parte da tradição. Para eles o Gerente de Produtos e Importação do PRN Group sugere os vinhos fortificados, como por exemplo, o vinho do Porto. O mesmo estilo pode acompanhar bem as diversas sobremesas a base de chocolate.

E também tem sugestão para quem quer aproveitar a data para presentear. “A dica que eu dou na hora de escolher um presente é optar por vinhos brancos leves e aromáticos, como o francês Les Légendes R Blanc da família Rothschild. Os rosés frescos e frutados, como o Charmes e para os tintos sugiro os tintos com menos corpo e mais fruta como o Beaujolais Le Ronsay e o Dolcetto d’Alba”, afirma o especialista em vinhos.