Churrascaria aposta em promoção de rodízio no jantar

Oferta é válida somente nesta quarta (26) e quinta (27)

Quem disse que não dá para aproveitar o meio da semana saboreando um irresistível e suculento churrasco? A Buffalo Bio (EPTG) aposta em uma super promoção para os brasilienses curtirem o jantar nesta quarta (26) e quinta-feira (27).

O rodízio da tradicional churrascaria, que custa R$ 84,90, sai no valor promocional de R$ 59,90 por pessoa. Entre as opções para deliciar, a churrascaria oferece carnes nobres e saborosas, como a picanha, shoulder steak, ancho, carré de cordeiro, cupim defumado, alcatra, costela premium e diversos outros cortes. “O churrasco é sinônimo de reunião em volta da mesa. Nada melhor do fazer uma pausa na correria da semana e juntar amigos e familiares para degustar diversos cortes especiais”, explica o gerente Ademilso Bordin.

A oferta contempla um buffet completo, com uma variedade de guarnições, que conta com sushi e sashimi, queijos, saladas, frios, entre outros acompanhamentos, ideais para montar o prato perfeito.

Buffalo Bio

Endereço: Colônia Agrícola Samambaia Chácara 35 – Marginal da EPTG sentido Taguatinga (Frente à residência oficial do Governador)

Telefone: 3397-2443 / 3397-2446

Siga no Instagram: @buffalo_bio