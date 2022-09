‘Churrascada TGS’ promove música e gastronomia a céu aberto

Evento no Taguatinga Shopping conta com a participação de renomados chefs da capital num final de semana de programação gratuita

O Taguatinga Shopping promove, nos próximos dias 24 e 25 de setembro, a ‘Churrascada TGS’, evento que vai reunir música e gastronomia a céu aberto, no estacionamento E2 do local. Chefs de cozinha renomados estarão nas tendas gastronômicas. A trilha sonora fica por conta das bandas Let It Beatles, Pretty Fly e o Bloco Eduardo e Mônica. A entrada é gratuita, mediante doação de 1kg de alimento e cadastro no Sympla.

Durante o final de semana, os visitantes poderão aproveitar seis estações de carne, pit smokers e fogo de chão com direito a delícias assadas na hora, na brasa ou à lenha. Serão opções para todos os gostos: costelas, varal de legumes, cortes especiais de carne bovina, suína e linguiça defumada. As carnes podem ser acompanhadas por arroz carreteiro, pão de alho, torresmo ou farofa e os pratos custam entre R$ 20 e R$ 35.

O chef Sebastián Parasole, convidado pelo Taguatinga Shopping, fez uma curadoria para selecionar os chefs de cozinha. Ele é professor e coordenador do curso de gastronomia do IESB e soma mais de 15 anos de experiência na educação gastronômica em Brasília. Entre os especialistas presentes no evento, destaque para o chef Tonico, proprietário do Superquadra, famoso na cidade por seus costelões; e para Luiz Trigo, chef executivo do Grupo Rocks, responsável pelas receitas marcantes do Le Birosque, como a porchetta com polenta.

O Churrascada TGS ocorrerá no sábado, das 12h às 22h, e no domingo, das 12h às 20h. Os setores de comida funcionarão sem intervalo. Confira a programação e outras informações pelo site https://www.taguatingashopping.com.br/ ou pelas redes sociais do @taguashopping.

Churrascada TGS

Quando: dias 24 e 25 de setembro de 2022

Local: estacionamento E2 – Taguatinga Shopping

Horário: sábado, das 12h às 22h; domingo, das 12h às 20h

Entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento não perecível e cadastro no Sympla, que pode ser feito pelo site do Taguatinga Shopping

Programação musical:

Sábado (24): 17h – Banda Let It Beatles | 19h – Banda Pretty Fly

Domingo (25): 17h – Bloco Eduardo e Mônica