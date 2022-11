Chef lança curso especial de petiscos de Natal

Não há definição de idade para participar das aulas. Confira mais informações

O chef francês radicado em Brasília Lionel Ortega está lançando a versão presencial do curso Petiscos Gourmet. Esta edição será especial de quitutes de Natal, onde Ortega ensinará a preparar itens gourmet diferenciados para servir e impressionar na ceia.

A aula única será realizada no dia 3 de dezembro, no Estúdio de Arte Culinária Henrique Salsano, na 304 Norte. Serão disponibilizadas 20 vagas e não há limitação de idade. O curso atende amadores, profissionais ou simplesmente interessados em gastronomia.

O valor da aula prática é de R$ 250. Haverá ainda observação e degustação, no valor de R$ 190. As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp (61) 98271-1718.

Com a carga horária de 2 horas e 30 minutos, o chef ensinará o passo a passo de uma série de petiscos e entradas para servir e harmonizar na ocasião do jantar natalino: Gougères ao Parmesão, Torrada de Salmão e Manteiga Mimosa, Mini Croque Monsieur Trufado, Mini Crème Brûlèe de Foie Gras, Purée de Bacalhau à Moda Francesa, Limão Recheado de Tartar de Salmão e abacate com Vinagrete de Maracujá. Durante a aula prática, os alunos poderão harmonizar o menu com sucos e água perfumada com ervas e frutas.

Além da ação natalina, o Chef dispõe de loja on-line com diversos cursos, publicações e opções para presentear. São e-books com receitas práticas, livros físicos e cursos para toda a família praticar o exercício da gastronomia.

Serviço

Curso ‘Petiscos Gourmet Especial de Natal’ com o Chef Lionel Ortega

Data: 03 de dezembro, sábado

Local: Espaço Henrique Salsano – CLN 304, Bloco B, Loja 72 (Subsolo) Asa Norte – Brasília

Horário: 17:30 às 19:30 | degustação às 20h

Investimento: R$ 250 a aula, R$ 190 a degustação

Inscrições e reserva: (61) 98271-1718