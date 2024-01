Buffet da Corte é destaque do ramo no DF

Comandado pela proprietária Melissa Acosta Alves Freitas, o Buffet da Corte é uma referência de requinte e sofisticação

“Bem-vindo à realeza, gastronomia que valoriza o seu evento”. Essa é a primeira coisa que você vai encontrar ao entrar no site do Buffet da Corte, que vem proporcionando uma gastronomia diversificada e com muita excelência em diversos eventos importantes no Distrito Federal, desde celebrações particulares a eventos governamentais.

Comandado pela proprietária Melissa Acosta Alves Freitas, o Buffet da Corte é uma referência de requinte e sofisticação, e traz o que há de mais moderno na gastronomia, aliado a uma equipe altamente capacitada inspirada nos grandes eventos da Corte Real.

O espaço físico do Buffet da Corte está localizado no Sudoeste, e apresenta cardápios variados com uma essência única, desenvolvendo sabores personalizados, sempre com o objetivo de superar as expectativas e agradar aos mais diferentes tipos de paladar.

E toda essa essência já fez com que o estabelecimento fosse chamado para realizar serviços em eventos diplomáticos, atendendo presidentes, embaixadores e ministros no Palácio do Itamaraty.

O Buffet da Corte também esteve presente no jantar oferecido para o ministro de Negócios Estrangeiros da China, que contou com a presença de Geraldo Alckmin, vice-presidente do Brasil. Nessa ocasião, o chef Vico Crocco, que tem experiência de 12 anos na Europa e pratica uma gastronomia contemporânea, criativa e requintada, desenvolveu um menu exclusivo para o evento.

O cardápio com produtos marcantes da culinária brasileira agradou a todos e foi muito elogiado por quem estava presente.