Buffalo Bio lança feijoada às sextas-feiras

A churrascaria Buffalo Bio, na EPTG, agora serve feijoada às sextas-feiras. O prato poderá ser saboreado junto com o rodízio da casa.

Por R$ 89,90 no almoço e R$ 64,90 no jantar, o cliente também terá direito ao buffet completo do restaurante e se servir da maneira que desejar, com diversas opções de guarnições para acompanhar a feijoada, como arroz, saladas de diferentes tipos, frios e até mesmo sushis e sashimis.

Buffalo Bio

Endereço: Colônia Agrícola Samambaia Chácara 35 – Marginal da EPTG sentido Taguatinga (Frente à residência oficial do Governador)

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, almoço das 11h30 às 15h30; Jantar das 18h30 às 23h; Sábado e domingos, almoço das 11h30 às 16h; e Jantar das 18h30 às 23h

Telefone: 3397-2443 / 3397-2446

Siga no Instagram: @buffalo_bio