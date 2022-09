Buffalo Bio aposta em promoção para este domingo (4)

Churrascaria Buffalo Bio oferece picanha, shoulder steak, ancho, carré de cordeiro, cupim defumado, alcatra, costela premium e diversos outros cortes

A churrascaria Buffalo Bio lança, neste domingo (4), a promoção “Domingo Grill”, que é válida exclusivamente no jantar do dia 4 de setembro.

O rodízio da casa, que geralmente custa R$ 84,90, vai sair por R$ 69,90 por pessoa. A churrascaria oferece carnes nobres e saborosas, como a picanha, shoulder steak, ancho, carré de cordeiro, cupim defumado, alcatra, costela premium e diversos outros cortes.

A oferta contempla um buffet completo, com uma variedade de guarnições, que conta com sushi e sashimi, queijos, saladas, frios, entre outros acompanhamentos, ideais para montar o prato perfeito.

Brinquedoteca

A Buffalo Bio oferece para as crianças uma divertida brinquedoteca recém-reformada. Os brinquedos são variados e podem ser aproveitados por crianças de 0 até 10 anos. Com cerca de 50m², a área é separada em dois ambientes climatizados e bem confortáveis. Entre as novas atrações, estão um mega brinquedo de três andares com vários obstáculos e travessias, e dois grandes escorregadores.

Buffalo Bio

Endereço: Colônia Agrícola Samambaia Chácara 35 – Marginal da EPTG sentido Taguatinga (em frente à residência oficial do Governador)

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta-feira, almoço das 11h30 às 15h30 e jantar das 18h30 às 23h

Sábados e domingos, almoço das 11h30 às 16h e jantar das 18h30 às 23h

Telefone: 3397-2443 / 3397-2446