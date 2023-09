Brasília Coffee Week celebra o café com menus promocionais, workshops, palestras e degustações gratuitas

Cafeterias, torrefações, confeitarias e panificadoras se juntam para oferecer um menu especial, a preço fixo e reduzido de R$ 25

Começa no dia 21 de setembro e vai até o dia 01 de outubro o Brasília Coffee Week, o festival gastronômico do café. Neste período, cafeterias, torrefações, confeitarias e panificadoras se juntam para oferecer um menu especial, a preço fixo e reduzido de R$ 25, entre todos os participantes.

São 80 estabelecimentos com cardápio variado entre doces, salgados, café especial, bebidas à base de leite e misturas com café. Dos clássicos espresso e cappuccino, passando pelo afetivo café coado, o chá, e até café nitrogenado, o intuito é democratizar o acesso e levar para mais pessoas esse nicho gastronômico em Brasília.

Além dos menus, o festival conta com workshops, palestras e degustações gratuitas, como o campeonato de latte art (desenhos feito com leite), mesa redonda com mestres de torra de Brasília e degustações de café especial no shopping Conjunto Nacional e na Rodoviária do Plano Piloto.

A Brasília Coffee Week tem como objetivo colocar a capital federal no mapa da profissionalização e consumo de cafés especiais no Brasil. O evento tem apoio da Associação Brasileira de Cafés Especiais (BSCA) e do No Setor.

Mercado do Café Nube Café Aha Vértice Café Ernesto Cafés Especiais Crioula Café Jacket Café The Koffie Waffle Castália Fotos: Divulgação

Serviço

Festival Brasília Coffee Week

De 21 de setembro a 10 de outubro

Cardápio e restaurantes participantes no site do festival

Mais informações: @brasilcoffeeweek