Bolos básicos, carnes de 2ª e filé mignon são temas de aulas de gastronomia em Brasília neste mês

A agenda do fim de agosto da Escola Diego Koppe, na 316 Norte, traz técnicas valiosas para quem quer aprimorar as habilidades no corte de carne vermelha e na confeitaria

No fim deste mês, os brasilienses e turistas entusiastas da culinária poderão aprender um pouco mais sobre gastronomia com as próximas aulas da Escola Diego Koppe, na 316 Norte. Desta vez, o professor e chef que dá nome ao espaço montou uma agenda com os principais segredos do corte de carnes de 2ª, do preparo de filé mignon e de bolos básicos que prometem agradar os fãs de uma boa sobremesa.

Cada aula tem limite de até 8 alunos, com inscrições abertas pela plataforma Sympla. O investimento é de R$ 250 (+ taxa). Ao fim das aulas, os alunos podem degustar os preparos feitos durante a aula, recebem apostila e um certificado com selo FIC Brasile. Veja os detalhes sobre cada uma abaixo:

Filé Mignon

Muito apreciado pelo aspecto macio, o filé mignon é um corte que não tem muita gordura entremeada. “O filé vem de um músculo que a vaca não utiliza muito, só no momento em que ela cruza. O que dá sabor mesmo a ele é o molho”, explica Koppe. Na aula, os alunos aprenderão todos os segredos para limpar, cortar e porcionar o filé, de forma didática e descontraída.

Bolos Básicos

Na aula de bolos básicos, a técnica ensinada será de bolo marmorizado, de cacau com laranja, e do bolo inglês, também conhecido como pound cake. Neste preparo, com ingredientes divididos em quatro partes iguais mais o fermento, o bolo pode tanto ser básico, sabor baunilha, como ganhar sabor de frutas e chocolate, e levar recheio de castanhas e frutas secas.

Carnes de 2ª

Com os altos preços de cortes como o próprio filé mignon, utilizar carnes de segunda e aprimorar o sabor do produto com técnicas e preparos diferentes certamente vai diminuir o peso do orçamento doméstico. “São cortes igualmente saborosos, não tão macios quanto os de primeira, mas com a técnica correta, deixamos mais macios e conseguimos fazer ótimas receitas”, complementa Diego Koppe. Os alunos aprenderão a guisar, grelhar, assar e fritar algumas dessas carnes.

Programação das aulas:

20/08, 19h às 22h – Filé Mignon

25/08, 19h às 22h – Bolos básicos

26/08, 19h às 22h – Carnes de 2ª

Serviço:

Escola Diego Koppe

Endereço: CLN 316 Bloco F, Edifício Apollo Center, Subsolo, Sala 81/85, Asa Norte, Brasília – DF

Investimento das aulas: R$ 250 (+ R$ 25 de taxa da plataforma Sympla)

Mais informações: @escoladiegokoppe e (61) 99891-3769 | https://escoladiegokoppe.com.br/