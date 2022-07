2ª temporada: Piselli Brasília repete festival de trufas negras

A experiência conta com quatro etapas por R$395 por pessoa e tem como protagonista a trufa negra, iguaria italiana

Depois do sucesso da primeira temporada, o Piselli Brasília está de volta com o festival de trufas negras. A partir do dia 15 de julho, o restaurante, sob o comando de Juscelino Pereira, repete o menu completo da 1ª temporada com entrada, primeiro prato, segundo prato e sobremesa. Tudo regado ao sabor das trufas. A experiência completa sai a R$395 por pessoa, mas os pratos também podem ser escolhidos separadamente. A temporada das trufas é limitada e recomenda-se fazer reserva no whatsapp (61) 99913-7191.

O começo da experiência é com a Polenta Con Uova e Tartufo (R$98), uma polenta italiana cremosa com ovo poche e trufa negra; e com o Capucciano di Fuchi Al Tartufo (R$98), um creme de cogumelos e trufa negra.

Como opção de primeiro prato, a casa oferece o Ravioli Di Porchetta Con Tartufo (R$175), uma massa fresca recheada com Porchetta, molho de cogumelos cobertos com trufa negra; o Gnochi Alla Crema Di Tartufo (R$165), um nhoque com fonduta de queijo Fontina e trufa negra; e o Risotto Con Asparagi e Tartufo (R$165), um risoto com aspargos verdes frescos, parmesão e trufa negra.

Já para o segundo prato, o menu conta com: a Anatra Confit Con Polenta Al Tartufo (R$198), um pato confitado servido com polenta italiana e trufa negra; e o Noce D’agnello Al Tartufo (R$198), um medalhão de cordeiro ao forno, molho do assado, creme de batatas com espinafre e trufa negra. Para finalizar a experiência de sabores da trufa negra, a sugestão da casa para a sobremesa é o Crema Di Mascarpone, Miele e Tartufo (R$79), um creme de mascarpone, mel e trufa negra.

Serviço:

2ª Temporada de trufas Piselli Brasília

Quando: A partir de 15 de julho, por tempo limitado

Onde: Piselli Brasília – Shopping Iguatemi (Lago Norte)

Horário de funcionamento: Segunda e quinta-feira, 12h às 23h; sexta e sábado, 12h às 0h; domingo, 12h às 22h;

Para mais informações e reservas: (61) 99913-7191