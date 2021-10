Francesco Pellegatta recebeu na Live EducAção, Paula Aparecida, autora do projeto “Escola da Paz e Liberdade”

Em Live EducAção Francesco Pellegatta e a codeputada estadual Paula Aparecida falam sobre comunismo espiritual e “Escola da Paz e Liberdade”

Francesco Pellegatta em parceria com o Jornal de Brasilia, convidou para um bate-papo a codeputada estadual Paula Aparecida (Psol). Ela também é professora da rede pública de ensino e militante nas lutas populares em prol das mulheres e da periferia. Ela é também autora do Projeto Escola de Paz e Liberdade”.

O psicólogo iniciou a conversa perguntando à Paula o que é comunismo espiritualizado. A professora explicou que o comunismo é coletivo, é garantir a vida digna a todos os habitantes deste planeta. Ela ainda ressaltou que a espiritualidade é uma potência para concebermos uma sociedade baseada no amor.

Francesco também questionou Paula sobre a situação atual do ensino no Brasil e Paula explicou que o que tem acontecido com a escola pública no país é uma destituição do caráter público e uma transformação do professor num operário da educação unido a uma terceirização dos serviços.

Paula pontuou ainda que com a Covid-19 houve um retrocesso nos direitos fundamentais, que as classes carentes tiveram o acesso ao ensino negado, por não ter celulares ou internet. Não houve por parte do Estado uma distribuição de tablets e celulares nas escolas públicas.

A codeputada estadual também falou sobre seu projeto, o “Escola da Paz e Liberdade”. Ela iniciou dizendo que é um projeto que se baseia na paz e liberdade para poder aprender. Relatou os inúmeros problemas que assolam as classes mais baixas do país como a violência, a falta de acesso, a repressão policial afetam os alunos de forma cognitiva. A ideia consiste também em transformar a escola em um lugar de paz e não num ambiente que reproduza todos os problemas externos dos quais os alunos sofrem. Em suas palavras a professora disse que as crianças precisam sentir que a escola é um espaço de acolhimento.

Neste momento também, Pellegatta abordou um tema que foi muito falado pela mídia e as redes sociais, o “Escola Sem Partido”, se seu projeto faria um contraponto a ele. Paula explicou que a escola deve ser compatível com todos os partidos, todas as vertentes religiosas e ser um lugar de expressão.

Paula também foi perguntada sobre o Kit Gay, Fake News que se popularizou no período eleitoral do ano de 2018. Ela ressaltou que o Kit Gay não existe e foi criado pelo bolsonarismo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Entre outros assuntos abordados, estiveram também em pauta, a merenda escolar, os projetos de Lei para o ensino público e os problemas diários do ensino público no Brasil.

Confira a live

A live EducAção é um projeto de Francesco Pellegatta em parceria com o Jornal de Brasilia. Para assistir a live na íntegra é só acessar a conta de Francesco Pellegatta no Instagram.