É seguro buscar informações sobre procedimentos médicos no YouTube?

Segundo a Sociedade Americana de Dermatologia, 54% dos vídeos relacionados a instruções sobre medicamentos contém informações com qualidade razoável, e 32%, ruim

O YouTube se tornou uma ferramenta importante para quem busca informações sobre procedimentos médicos. No entanto, a facilidade de acesso à informação online não garante sua precisão, especialmente quando se trata de saúde. A disseminação de dados imprecisos ou desatualizados pode levar a equívocos perigosos. O bem-estar merece cuidado e atenção responsáveis.

Segundo a Sociedade Americana de Dermatologia, 54% dos vídeos relacionados a instruções sobre medicamentos contém informações com qualidade razoável, e 32%, ruim. Surpreendentemente, publicações de qualidade inferior tinham mais visualizações que conteúdos de alta qualidade.

O cirurgião plástico Dr. Daniel Botelho, presidente da Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos (Baps), é ativo no YouTube, onde realiza postagens diárias para sua audiência de mais de 80 mil inscritos. Com mais de 845 vídeos e 15 playlists organizadas para facilitar a compreensão dos pacientes, o Dr. Botelho utiliza essa plataforma para educar o público sobre procedimentos e cuidados com a saúde. No entanto, ele enfatiza veementemente a importância da consulta médica presencial.

“Apesar de manter um canal informativo no YouTube, sempre priorizo o encontro face a face com meus pacientes antes de qualquer intervenção cirúrgica. Meus vídeos no canal são apenas para tirar dúvidas iniciais, mas ressalto que a consulta pessoal é essencial para um tratamento seguro e eficaz” diz o Dr. Daniel Botelho.

O presidente da Baps explica as complicações que podem surgir ao confiar cegamente em vídeos do YouTube, especialmente quando se trata de questões de saúde. “Qualquer pessoa, independentemente de suas qualificações, pode postar vídeos sobre procedimentos médicos. Informações imprecisas, orientações perigosas e conselhos inadequados podem ser encontrados em meio a conteúdos aparentemente confiáveis”.

Confiar exclusivamente em vídeos sem a devida verificação das credenciais do criador e sem uma consulta médica apropriada pode resultar em sérias complicações para a saúde, ressaltando a necessidade de um discernimento cuidadoso ao navegar pelo vasto oceano de informações digitais. “É fundamental que as pessoas pesquisem sobre os médicos que fornecem informações no YouTube. Mesmo que esses profissionais tenham canais populares, verificar suas credenciais e experiência é essencial. Além disso, é aconselhável considerar a busca por segunda opinião médica” orienta o cirurgião plástico.