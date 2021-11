Como fazer um Piquenique inesquecível

A dica de hoje é um programa de final de semana que muitas famílias gostam de fazer e é a cara da Primavera e sábado é o dia perfeito para fazer uma programação ao ar livre como um Piquenique

Olá vizinhas!! Meu nome é Mônica e meu Instagram @lar_damonica43 e lá eu mostro como em tempos de isolamento social, tive a ideia de fazer um piquenique no quintal de casa para mudar um pouco o cenário das refeições.

Até no meio da sala ou na varanda do seu apartamento, você pode criar um momento especial no formato de piquenique. Fica super charmoso e romântico.

Mas hoje, mesmo vivendo em uma pandemia, estamos com medidas mais brandas e podemos aproveitar o final de semana para reunir a família e amigos e fazer um delicioso piquenique ao ar livre. Por exemplo, aqui em Brasília uma das características são os parques e lugares abertos e arborizados.

A ideia é resgatar momentos simples, para recarregar energias, aliviar o estresse, curtir um momento ao ar livre, junto a natureza que é super importante e dar uma “desconectada”.

E hoje em dia você pode fazer qualquer comemoração montando um lindo picnic, desde chá de bebê, chá de revelação até um bem romântico.

Picnic é um programa que atravessa gerações e o nome é atribuído aos franceses, mas para fazer é preciso organização para que tudo saia direitinho e vocês possam aproveitar o momento, curtir e relaxar. Os filhos podem participar desse momento também, seja nos preparos das comidinhas ou na construção do cenário.

Se vc nunca fez um picnic, hj vou dar várias dicas para te ajudar a fazer o seu.

Primeira coisa é escolher o lugar e ver a previsão do tempo.

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal

Foto: Arquivo Pessoal

Brasília é uma cidade cercada de parques, com muita sombra, que são ideais para fazer um piquenique, mas se você não for de Brasília, tenho certeza que na sua cidade você também encontrará um parque com uma sombra gostosa para estender a sua toalha. Ficar “de boas” conversando e curtindo a natureza não há experiência melhor.

Mas antes de estender a toalha fique atenta ao horário, que não pode estar muito quente e nem pode ser tão tarde, sugiro que seja por volta das 15:00. Piqueniques geralmente acontecem aos finais de semana, onde todo mundo tem mais disponibilidade!

O verdadeiro piquenique é aquele feito no chão, por isso a primeira coisa a escolher é uma toalha forrada, ou até mesmo duas para a umidade do solo não passar. Se você tiver uma lona ou algo assim, pode estar colocando embaixo e vir com as toalhas depois.

Nesta etapa vale ser criativo e escolher o que tiver em casa: almofadinhas, tapetes, cangas, caixas de som e até balões decorativos para aproveitar e fazer aquela sessão de fotos. A decoração deixa tudo mais divertido! Você pode decorar do seu gosto ou até mesmo alugar os itens com uma empresa especializada e curtir o momento sem preocupações.

Não esqueça também de pratinhos, copos descartáveis, guardanapos, bolsa térmica, protetor solar, repelentes e um saco de lixo para recolher o lixo após o piquenique.

Aposte em comidinhas leves, salgadinhos, mini-sanduiches, muitas frutas, pães, bolinhos e para beber aposte em sucos, água, água aromatizadas e etc.. Uma ideia bem legal é cada participante levar um prato de comida ou bebida .

E para aproveitar o seu piquenique, atividades que ajudam a relaxar também são ótimas ideias, coloque uma música, faça uma leitura, aproveite o momento para contar histórias para as crianças, leve brinquedos para os menores, eles adoram brincar ao ar livre com bicicletas, patins, bolas.

A diversão é garantida para toda a família.

Beijos da Mônica!