O Mix preferido das donas de casa: Loja de produtos para o lar, cozinha e decoração

Onde encontrar esse mix de produtos para a nossa casa, por meio de lojas físicas, além da virtual, que entrega em todo Brasil!

Oi vizinhas, tudo bem? Sou a @marcinhasantanna, uma das administradoras do @encontrodevizinhasbsb. Dentre as inúmeras funções que desempenhamos enquanto mulher, também sou dona de casa e influenciadora digital. É isso, mesmo! Há algum tempo, resolvi compartilhar um pouquinho do meu dia a dia, da minha rotina pessoal. Percebi que mesmo sendo uma micro influenciadora, exerço um trabalho que auxilia outras pessoas com dicas e conteúdos que agregam e facilitam o repasse de algumas informações que são bastante úteis e quando socializadas, influenciam e estimulam a vida de muitas outras pessoas. Dentre os assuntos que mais compartilho, meu foco é muito voltado para meu lar: mesa posta, receitas, eletrodomésticos, utensílios de cozinha e decoração.

Sempre que posto os objetos que vou adquirindo, muitas vizinhas me perguntam qual loja costumo comprar meus itens e/ou qual loja indico para adquirir produtos de qualidade com preços justos. Além disso, nós mulheres, adoramos quando conseguimos encontrar tudo no mesmo local, ou seja, diversas categorias num mesmo espaço, aliando marcas reconhecidas nacional e mundialmente falando, prezando qualidade, diversidade de itens e excelência no atendimento. Isso tudo otimiza nossa vida e também reduz os custos de deslocamentos (principalmente agora que o combustível está um absurdo…).

Por isso, na dica de hoje, venho indicar a loja @dularweb. Lá é possível encontrar esse mix de produtos para a nossa casa, por meio de lojas físicas (espalhadas por todo o DF), além da virtual, que entrega em todo Brasil! Eles dispõem também de serviços como listas de casamento, chá de panelas, chá bar, chá de casa nova e todas as festas e eventos que agreguem amigos e familiares. Assim, não é a toa que a Dular é líder no mercado do centro-oeste, neste segmento. Ela é uma empresa que está sempre antenada nas novidades e tendências desse mercado.

E como uma empresa moderna e conceituada, existindo em Brasília desde 1982, ela não poderia ficar de fora do evento que reúne vizinhas influenciadoras de Brasília e entorno, que acontecerá no dia 26 desse mês de setembro que, anualmente, é organizado por nós (administradoras do @encontrodevizinhasbsb )!

É isso mesmo! O Encontro de Vizinhas de Brasília está prestes a acontecer, pessoal! Estamos todas muito ansiosas e é com muito orgulho que venho informar que, dentre várias empresas maravilhosas que estarão conosco, nesse dia, a @dularweb conheceu e aprovou nosso projeto, tornando-se mais uma parceira do nosso encontro! Ou seja, além proporcionar uma experiência bastante positiva na nossa cidade, ainda é uma empresa visionária que acredita e aposta em eventos locais, como o @encontrodevizinhasbsb.

Nesse sentido, além de ter oferecido vários presentes as nossas participantes, ainda fizeram questão de ir ao nosso encontro! Teremos representantes dessa empresa incrível que estarão nos prestigiando e desfrutando de uma tarde bastante agradável e divertida!

Ressalto também que assim como a Dular fez, é muito importante para nós, influenciadoras do lar de Brasília e entorno, termos esse tipo de reconhecimento e apoio, pois além da credibilidade que depositaram no evento, acreditaram no nosso potencial de divulgação e estímulo ao impulsionamento do comércio local, por meio do nosso grupo de vizinhas influenciadoras.

Acreditar no potencial das pessoas, aceitar caminhar numa via de mão dupla (onde as duas partes envolvidas saem ganhando) parece ser simples, mas não é. Para nós é realmente uma honra ter empresas desse gabarito nos prestigiando e enquanto uma das organizadoras desse encontro, saber que apesar de sermos “pequenas”, temos empresas desse nível acompanhando nosso trabalho enquanto micro influenciadoras e mais que isso, confiando na nossa idoneidade e credibilidade.

Obrigada, Dular! É realmente um prazer ser cliente e parceira dessa empresa exemplar!

Fica a dica, gente! E até a próxima!