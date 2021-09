Que tal dar um toque de charme no visual e nos aromas da sua cozinha?

Sabe aquela dica perfeita que não pode faltar em casa, ou melhor, na cozinha!? Veja como é fácil dar um toque diferenciado na sua cozinha

Oi vizinhas! Sou Alessandra Reinaldo do @apedale604, uma das administradoras do Encontro de Vizinhas de Brasília. Está chegando o dia do grande evento de mulheres influencers, o @encontrodevizinhasbsb, no próximo domingo (26) e nos bastidores estamos cuidando de todos os detalhes com muito amor e carinho para passarmos uma tarde incrível e inesquecível!

Em meio a tudo isso, não deixamos de lado as funções de donas de casa e, para quem me acompanha no instagram sabe o quanto gosto de compartilhar dicas de produtos e maneiras de como cuidar e deixar meu lar mais agradável e acolhedor. Gosto de dividir com as vizinhas que me acompanham meu dia a dia, sempre trazendo dicas valiosas que faço e uso!

Reformei minha cozinha a pouco tempo e depois que coloquei o revestimento branco achei que faltava um detalhe ao lado da pia, ou seja, produtos maravilhosos. Sabe aquela dica perfeita que não pode faltar em casa, ou melhor, na cozinha!

Agora tenho uma linha maravilhosa desenvolvida para aqueles momentos que amamos, momento gourmet/cozinha!

É a linha Sabor & Ar da @lojasavatimbrasilia, composta de sabonete líquido, hidratante para as mãos e o perfume para interiores de gengibre e romã que neutraliza os odores trazendo bem-estar e conforto! A Avatim é nossa parceira na 2ª Edição do @encontrodevizinhasbsb.

E o que é melhor, as embalagens são funcionais e desenvolvidas com tecnologia P-life que acelera a decomposição do pet e reduz o impacto ao meio ambiente.

Corri e arrumei um cantinho bem lindo para esses produtos ficarem. Coloquei ao lado da pia em uma bandejinha de bambu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Conta-me o que você achou dessa dica, não seria maravilhoso ter produtos que neutralizam odores depois que você cozinhasse?

Pra quem não conhece a @lojasavatimbrasilia é uma marca brasileira, com produtos voltados para o bem que estar, tanto para cuidados pessoais, quanto para casa. São hidratantes, esfoliantes, sabonetes, colônias, difusores de essência, perfumes para interiores, entre outros.

Em tupi-guarani, Avatim significa “cheiros da terra”. Representa o elo forte com a cultura e as raízes da região de origem, que remete à terra. De onde brotam os elementos eu tanto enriquecem os seus produtos.

Com fábrica em Ilhéus, no Sul da Bahia, há mais de 15 anos a Avatim busca inspiração em aromas da biodiversidade para desenvolver os mais de 450 produtos de seu portfólio. Pioneira no mercado de aromatização de ambientes, a empresa assina a experiência olfativa de lojas como Água de coco e Ellus do Brasil, além do Teatro Municipal do Rio de Janeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Diante de tudo isso que mencionei, outra dica para deixar seu lar aconchegante são os sabonetes líquidos e as águas de cheiros.







Nesse caso escolhi um bem agradável para perfumar a casa (conforme foto), com cheirinho suave e um sabonete líquido para deixar o banheiro ainda mais cheiroso!! As visitas amam esse carinho a mais. Quando recebo tenho sempre em mente, preparar todo o ambiente para receber. E com produtos específicos, essa função fica ainda mais fácil.

E como a gente já sabe, dica boa é dica compartilhada!

Espero que tenham gostado das dicas de hoje. A @lojasavatimbrasilia está nos principais shoppings da cidade: Brasília Shopping, Terraço Shopping, Boulevard Shopping, Conjunto Nacional e Iguatemi Shopping.