Decoração para ceia de natal: Inspire-se e celebre o amor

Olá vizinhas, tudo bem? Há um clima diferente no ar, já perceberam? Nosso lado melhor vem a tona. Ficamos mais emotivos, mas gentis e mais espontâneos.

Então é Natal! A Esperança volta a brilhar e os lares são invadidos por uma decoração linda que nos aproxima da vivência que é o mistério do nascimento de Cristo.

Nesse clima festivo de Natal trago para vocês algumas ideias de decoração. Nada como decorar gastando pouco e ainda transformar um cantinho em uma lareira linda e aconchegante.

Então vem comigo aprender a decorar um cantinho Natalino e fazer acessórios para a sua árvore utilizando muitas coisas da natureza.

Nessa decor utilizaremos itens vindos da natureza: como pinhas, folhas secas, galhos e troncos de árvore. Chamo-me Isabela Ramos do instagram @familiarealraiz. Sou seridoense, católica, fotógrafa, casada, mãe e dona de casa.

Nossa história em Brasília começa com a transferência do meu esposo, Magno, militar da Marinha do Brasil, para cá em 2015, pela segunda vez. Desde então, com 3 filhos pequenos, a única profissão que eu consegui conciliar foi a de fotógrafa. Porém, na pandemia, não tive muito como exercer o meu trabalho, o que me deu mais tempo em casa para cuidar do lar e da família e assim criar um novo perfil no instagram, perfil esse, que dou dicas de como economizar em decorações, produzindo nossas próprias peças. Esse perfil foi criado em março de 2021, com o intuito de compartilhar com os amigos e seguidores as minhas criatividades.

Moramos em uma área rural numa casa funcional pertencente à Marinha, daí o porque de tanto eu me inspirar na natureza para a criação das minhas peças e decorações. Utilizo tudo o que a natureza descarta, como os galhos, as pinhas, sementes, folhas, enfim, faço um reúso dessas coisinhas, transformando-as em objetos decorativos de zero ou basto custo e que fazem nossos olhos brilharem ao ver. Basicamente o meu gasto nas minhas decorações são: tinta cola, tempo e criatividade.

Esse ano, em especial, eu queria fazer minha decoração Natalina toda rústica e nevada, que combinasse com o lugar que moramos e que eu não gastasse tanto. Para isso comprei uma tinta spray branca que custou 15,90, arame grosso que custou 28,00 para a fabricação do boneco de neve e 1 metro de juta que custou 12,00 para produzir algumas peças. Ah, e de peças novas comprei 2 esquilos que custaram 7,80 cada. As demais peças usadas para decorar o nosso cantinho foram de Natais passados, como por exemplo o papai Noel, as fitas, as corujas, os pássaros, a manta pelego e todos os artigos dourados. Os demais itens foram pegos da natureza. E assim, produzi a minha árvore no tema floresta nevada. Ah, usei também um pouco de papelão para a fabricação das casinhas de passarinhos, que revesti com a juta e cascas de árvore.

Eu tenho uma frase que uso muito com os meus seguidores; “Tudo vem da natureza!” E assim se fez o nosso cantinho Natalino na nossa área gourmet, do jeitinho que eu imaginei e ainda por cima gastando quase nada, a não ser muito tempo e criatividade.

Espero ter inspirado você a montar também seu cantinho Natalino para que sua família assim como a minha possa desfrutar de um excelente Natal, cheio de luz, amor, compaixão, prosperidade e muita saúde.

Finalizo agradecendo ao instagram @encontrodevizinhasbsb pela linda oportunidade. Deixo aqui o meu muito obrigada as administradoras.

Espero que tenham gostado das dicas.