Colunista do Jornal de Brasília é Homenageado em Ambiente na CASACOR Brasília 2023

O renomado colunista Marcelo Chaves, do Jornal de Brasília, ganha um home office especial no ambiente STUDIO ATOS

Em sua 31ª edição, um nome do jornalismo brasiliense ganha destaque: o renomado colunista Marcelo Chaves, do Jornal de Brasília, ganha um home office especial no ambiente STUDIO ATOS, projetado pelas arquitetas Ana Luisa Zinato e Juliana Oliveira, do escritório OLZI Arquitetura

A CASACOR Brasília, famoso evento que destaca as inovações no universo da arquitetura, design de interiores e paisagismo, acontece mais uma vez na capital federal de 1º de setembro a 5 de novembro. Em sua 31ª edição, um nome do jornalismo brasiliense ganha destaque: o renomado colunista Marcelo Chaves, do Jornal de Brasília, ganha um home office especial no ambiente STUDIO ATOS, projetado pelas arquitetas Ana Luisa Zinato e Juliana Oliveira, do escritório OLZI Arquitetura.

Com a temática “Corpo & Morada”, o STUDIO ATOS se destaca como um ambiente autêntico e criativo, trazendo o dia-a-dia do Jornal de Brasília em um espaço de trabalho home office do colunista Marcelo Chaves. Além disso, um tablet disponível no ambiente permite aos visitantes acessar as notícias do Jornal de Brasília, incluindo a atualização diária do jornal do dia.

O espaço de 45m² combina móveis de antiquários, peças de designers brasileiros e mobiliário contemporâneo. A inspiração nos escritórios do período modernista remete a uma época crucial na história de Brasília, quando a cidade estava em pleno desenvolvimento. “Essa mistura resulta em uma estética única que celebra tanto a tradição quanto a modernidade, espelhando a evolução da própria Brasília. É um ambiente que expressa a fusão entre elementos brasilienses, design contemporâneo e referências históricas”, explica Juliana Oliveira.

A atmosfera do STUDIO ATOS é intensificada pela paleta de cores, destacando o preto e incorporando elementos naturais como pedra e couro. A iluminação minuciosamente planejada realça cada detalhe do ambiente, estimulando o bem-estar e a criatividade durante o trabalho.

Sobre OLZI Arquitetura:

A OLZI Arquitetura é um escritório de design em ascensão, com dois anos de atuação no mercado. Com uma abordagem que une estética atemporal e elementos contemporâneos, a OLZI Arquitetura busca redefinir o cenário de design brasileiro. Os projetos abrangem arquitetura residencial, corporativa, comercial e interiores, sempre com foco na personalização e satisfação do cliente.

Serviço:

CASA COR BRASÍLIA 2023

Onde: Studio Atos, Arena BRB Mané Garrincha.

Data: 1º de setembro a 5 de novembro

Horário de funcionamento: de terça a sexta-feira, das 15h às 22h. Sábados e feriados, das 12h às 22h.

Domingo, das 12h às 21h.

Ingressos: R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia para estudante, professor, PCD, pessoas com autismo e com 60 anos ou mais mediante documento). Crianças até 12 anos não pagam. Obrigatória a apresentação da carteirinha/comprovação/documento de identidade.

Bilheteria virtual