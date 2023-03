Cerveja sem álcool é alternativa para estilo de vida mais saudável

Brasil consumiu, em 2022, 400 milhões de litros de cerveja sem álcool

A paixão do brasileiro é a cerveja. Tanto que, segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Brasil é o terceiro maior fabricante mundial da bebida, com 15,4 bilhões de litros, atrás da China e Estados Unidos. As indústrias do setor movimentam R$ 77 bilhões e representam 2% do PIB nacional, de acordo com o Sindicato Nacional da Indústria da Cerveja (Sindicerv).

A grande novidade nesse cenário é o aumento do consumo da cerveja sem álcool, que registrou alta de 37% no consumo. Em 2022, foram 400 milhões de litros consumidos no país. “Notamos aumento nas vendas principalmente entre os clientes que passaram a adotar um estilo de vida mais saudável, em busca de equilíbrio na alimentação e mais qualidade de vida. Pensando nisso, passamos a investir em oferecer mais opções para esse público, trazendo nas gôndolas opções de marcas variadas para escolha”, diz o gerente do Comper Sobradinho, Alex Oliveira.

Resultado de uma combinação de água, cevada, cereais não maltados e lúpulo, a única diferença entre as bebidas é realmente o álcool. E comparada a outras bebidas como sucos industrializados ou refrigerantes, a cerveja sem álcool apresenta baixo teor de carboidratos e calorias.

A dúvida frequente entre os consumidores é se realmente não há nada de álcool nesse tipo de cerveja. Pela legislação brasileira, essa bebida pode conter até 0,5% de teor alcoólico, então é possível encontrar opções de 0% a 0,5%. “Nesse caso, a recomendação é sempre ficar atento ao rótulo, principalmente nos casos em que o cliente tem restrição total ao álcool, como no caso dos diabéticos, que ainda contam com a versão low carb da cerveja, ou até mesmo a quem tem intolerância aos ingredientes da cerveja”, complementa Alex.

A evolução da oferta de diferentes tipos de cerveja sem álcool tem acompanhado o crescimento do consumo. Já é possível encontrar variedades da bebida, desde cervejas leves e refrescantes até as mais escuras e intensas. Além disso, os fabricantes apostam na produção da bebida como opção isotônica, já que pode ser utilizada como repositor hidroeletrolítico e como antioxidante, já que o lúpulo é naturalmente rico em compostos naturais que ajudam a neutralizar os radicais livres, evitando o envelhecimento da pele.