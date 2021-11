Casillero Del Diablo lança nova campanha “The Wine Legend”, protagonizada pelo ator Pedro Pascal como “O Ladrão mais famoso do mundo”

Pedro Pascal é a nova cara de Casillero del Diablo. Famoso por suas atuações em “Narcos”, “Mulher Maravilha 1984”, “Game of Thrones” e “The Mandalorian” ele estreia a campanha mundial “The Wine Legends” e é nomeado embaixador do lendário vinho da Concha Y Toro.

Com uma longa trajetória de grandes campanhas cinematográficas, a principal marca da Concha y Toro, Casillero del Diablo, lançou recentemente The Wine Legend – campanha estrelada pelo ator chileno-americano Pedro Pascal em um novo papel. O ladrão mais famoso do mundo é excêntrico, engenhoso, misterioso e classicamente contemporâneo, e nos conta uma história enigmática de dentro de sua luxuosa mansão. Agora ele é o “dono” de alguns dos itens mais preciosos do mundo, e qualquer um pensaria que não há nada que ele não pudesse roubar. Entretanto, ele não ousaria roubar do próprio Diablo.

“Ter Pedro Pascal como parte da nossa campanha global tem sido uma verdadeira honra. Hoje, ele é um dos atores mais reconhecidos da atualidade, e compartilha características com Casillero del Diablo. Assim como nossa marca, nasceu no Chile, é reconhecido mundialmente e reflete à sofisticação, integridade e espírito contemporâneo, entre muitas outras coisas.”, afirma Sebastián Aguirre, Diretor de Marketing Global de Casillero del Diablo.

Este filme faz parte da mais recente campanha global da marca, e será lançada no Chile, Reino Unido, Estados Unidos, Brasil, China e outros mercados.

Visite as redes socias de Casillero del Diablo para conferir Pedro Pascal como o ladrão mais famoso do mundo.

Sobre a parceria de Pedro Pascal com Casillero del Diablo

Casillero del Diablo sempre se destacou por suas marcantes campanhas publicitárias cinematográficas ao lado de personagens consagrados e, este ano, anunciou sua parceria com o ator chileno-americano de Hollywood Pedro Pascal.

O ator é famoso por papéis em vários filmes e séries como The Mandalorian, Wonder Woman 1984, Narcos e Games of Thrones. Pedro Pascal foi eleito a estrela mais pesquisada no site de notícias de cinema IMDb, bem como um dos Artistas do Ano da Entertainment Weekly.

“Para Casillero del Diablo, a escolha de Pedro Pascal como nova lenda é um acontecimento histórico, pois é a primeira vez que teremos um embaixador global da marca. Ele é uma celebridade mundialmente conhecida que vive um momento extraordinário em sua carreira.”, disse Casillero del Diablo Diretor de Marketing Global, Sebastián Aguirre.

A lenda de Casillero del Diablo

A lenda de Casillero del Diablo existe há mais de 130 anos, quando Don Melchor de Concha y Toro, fundador da Viña Concha y Toro, reservou para si um lote exclusivo de seus melhores vinhos. Para manter sua reserva especial a salvo, espalhou o boato de que o Diablo morava em seu porão. Logo, o boato virou lenda e daí o nome: Casillero del Diablo, A Lenda do Vinho.