Vida Positiva promove café comunitário para vítimas de IST’s

Por João Pedro Carvalho*

O dia 1º de dezembro celebra o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS.

Para comemorar a data, a instituição Vida Positiva realizará, a partir das 10h, um café da manhã especial, na sede do projeto, destinado às pessoas que vivem e convivem com HIV ou AIDS assistidas pelo grupo.

A entrada é gratuita para as famílias beneficiadas pelo projeto ao longo do ano, que encontram na instituição apoio contínuo, acolhimento, cuidado e dignidade. A Agência CEUB conversou com Vicky Tavares sobre o evento.

Para Vicky a Vida Positiva busca levar conforto para pessoas com as IST’s. “Eles vivem o preconceito, que é violência, e nós cuidamos para que eles sejam tratados de uma forma carinhosa. Então, nós fazemos isso para alegrar os corações e para eles curtirem um pouco.”

O 1º de dezembro marca também o início do Dezembro Vermelho, mês dedicado à conscientização, prevenção e combate às infecções HIV e AIDS. Para o projeto Vida Positiva, o evento simboliza o compromisso permanente aos assistidos.

“Nós queremos levar o amor e é o que as pessoas desse mundo mais precisam, principalmente quem vive esse do preconceito. Vamos mostrar que estamos unidos, que somos uma força só e que teremos muitas batalhas e vamos vencer”, completa Vicky.

A equipe da Vida Positiva destaca que o Dia Mundial de Luta Contra a AIDS lembra a sociedade de que a resposta ao HIV exige continuidade, responsabilidade e combate firme ao preconceito. O café da manhã comunitário representa um gesto de cuidado e respeito com aqueles que lidam diariamente com realidades que ainda são invisibilizadas.

Supervisão de Luiz Claudio Ferreira