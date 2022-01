O que é o Ayurveda?

Conheça o Ayurveda, um sistema tradicional de saúde que é praticado na Índia há mais de 5000 anos e, desde 2004, reconhecido pela OMS

Reconhecido pela Organização Mundial da Saúde (OMS) desde 2004, como medicina complementar, o Ayurveda é uma ciência milenar nos ensina a viver em harmonia e em sintonia com a natureza.

O Ayurveda nos convida ao autoconhecimento, pois todos os seus tratamentos e orientações, compreendem o cultivo de hábitos e rotinas saudáveis de acordo com as nossas características pessoas.

Sua ênfase é na manutenção da saúde, no fortalecimento da imunidade e no bem-estar do ser humano, prevenindo doenças e indicando práticas voltadas a uma vida feliz.

