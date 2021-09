Se você quer ser um empreendedor, você precisa se preparar... declara Reginaldo Pereira do programa Batalha das Startups

Francesco Pellegatta recebe Reginaldo Pereira, apresentador do programa Batalha de Startups para um bate papo em sua live em parceria com o Jornal de Brasilia EducAção.

Reginaldo Pereira começou cedo no empreendedorismo, montou sua primeira empresa aos 17 anos, ao longo dos anos, teve 3 empresas que foram à falência, mas com persistência e a busca pelo seu sonho, fez com que ele criasse uma aceleradora de startups. Hoje sua empresa está avaliada em 240 milhões de reais.

Francesco Pellegatta começou com a frase: Vivemos a época das startups. Reginaldo pontou dizendo que precisamos entender o que é startup, que nada mais é do que uma forma de criar uma empresa. Ele também citou que vivemos uma época de muitos problemas, e por também termos as facilidades da tecnologia, e também a necessidade de gerar renda. Isso se torna um mar de oportunidades para quem empreender.

Reginaldo pontou dizendo que a pandemia trouxe o fechamento de empresas, comércios e serviços. Diante desta situação, as startups vieram para estabelecer uma ideia e mostrar que estão revolucionando o mercado, pois já adotavam diretrizes diferentes das empresas que precisaram fechar as portas como o trabalho remoto das equipes aliado a tecnologia. Por outro lado, a pandemia acelerou o cenário digital. Isso gerou muitas oportunidades para empresas de tecnologia.

O apresentador em suas explicações acerca do assunto, ainda revelou que o Brasil é o terceiro país com maior número de startups que estão avaliadas em mais de um milhão de dólares. E que com a pandemia este processo se acelerou e gerou recursos financeiros altos.

Pellegatta ainda abordou a história de Reginaldo e perguntou sobre seus aprendizados na área do empreendedorismo. Pereira contou que as derrotas que nos fazem crescer e nos fortalecem, apesar de ninguém estar preparado para o insucesso ou a falência de uma empresa. Mas que os erros são benéficos pois, aprendemos com nossos erros. Por não ter tido uma condição financeira familiar, fez uma reflexão, talvez os erros fossem menores e por isso a persistência foi importante.

Reginaldo Pereira também comanda um programa no canal Record News, o Batalha de Startups. E ressalta a importância de uma preparação do empreendedor. Ele compara o empreendedor a um esportista e diz que o preparo e persistência são muito importantes. A luta é diária.

O reality está programado para estreia de sua segunda temporada agora em 4 outubro. Reginaldo contou que o programa trará muitas novidades. Reginaldo contou que sua parceria com a Record News começou em 2018, com o programa InovAção, um programa que abordava novas tecnologias. Várias startups passaram pelo programa, que se tornou uma vitrine. Com a chegada da pandemia, os anunciantes e patrocinadores encerraram seus anúncios. A oportunidade surgiu de uma apresentação a investidores que compraram a ideia do reality.

Reginaldo também convocou Pellegatta a subir no ring do Batalha dos Startups e compartilhar seus conhecimentos com os participantes.

A live está disponível no Instagram do psicólogo Francesco Pellegatta e é uma parceria com o Jornal de Brasilia.

