Zezé dará feat que gravou com Marília Mendonça a mãe da cantora

O cantor afirmou sobre o single: “Para fazer o que achar de bom grado”; Ele também relembrou momentos ao lado da eterna Rainha da Sofrência

Zezé de Camargo, de 59 anos, relembrou sua relação de admiração com Marília Mendonça, que morreu em um trágico acidente de avião ano passado, aos 26 anos. Ele também revelou que entregará pessoalmente seu feat inédito com a cantora para a mãe dela, dona Ruth Moreira, em Goiânia.

“Foi uma das cenas mais bonitas que já vi na minha vida. Quando ela começou a cantar e me viu assistindo ao show dela, ela parou de cantar, debruçou na mesinha de colocar água e ficou uns 40 segundos parada, com a banda parada. Aí, ela voltou para o público e falou que não acreditava que estava vivendo um momento daquele na sua vida comigo, ali assistindo ao show dela. Naquele momento, vi que realmente gostava muito de mim, da gente. Ela cantou duas músicas com a gente”, lembra Zezé, sobre a vez em que Marília dividiu palco com sua dupla, Zezé Di Camargo & Luciano.

“Muitos compositores nossos já tinham chegado para gente e falado dela, muito antes dela estourar, dizendo que precisávamos conhecer essa menina compositora incrível. A chamavam de Zezé de saia. Engraçado que toda vez que a gente se encontrava, ela se emocionava e chorava. E os amigos dela diziam que ela não tinha coragem de falar tudo que pensava da gente”, contou o cantor.

Zezé não esconde o quanto a morte da eterna Rainha da Sofrência o abalou. “Depois que aconteceu tudo isso, o pessoal de fã-clubes dela começou a me mandar coisas que ela escrevia nas redes sociais sobre mim e eu não tinha visto, porque não sou de ficar entrando na internet e vendo. Essas coisas me deixaram, ao mesmo tempo, feliz e um pouco frustrado, porque eu não tive a oportunidade de conviver com ela mais tempo e dar um abraço nela e descobrir esse carinho que tinha por mim e pela minha música”, lamenta.

O artista ainda diz que deixará a critério da família de Marília a decisão de lançar ou não o single que eles haviam gravado juntos. “Acho que uma das histórias que mais me emocionou foi a dela. E o Brasil inteiro reconheceu esse talento, que prematuramente foi interrompido. Tenho até que ir visitar a mãe dela, dar um abraço nela e entregar o material nosso que está gravado, para ela fazer o que achar de bom grado. Espero continuar sendo referência para muita gente ainda. Acho que a minha carreira está recomeçando cheia de vontade com esse projeto solo, Rústico, que fazia um tempo que queria fazer. Ressaltando que Zezé Di Camargo & Luciano é uma instituição do Brasil. E jamais vou deixar o público que amo”, concluiu.