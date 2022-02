Mãe de Marília Mendonça recebe roupa utilizada pela filha no dia do acidente

O conjunto quadriculado da eterna ‘Rainha da Sofrência’ foi entregue a Ruth Moreira três meses após a morte da cantora

A mãe de Marília Mendonça, Ruth Dias, de 53 anos, comentou sobre a dor de perder um filho, na última quinta-feira (10). O desabafo foi feito ao lidar com mais uma forte lembrança: receber o conjunto que a artista usava no momento do acidente aéreo.

“Não tem dor maior do que a de enterrar um filho, você é mutilado sem anestesia e fica sangrando até morrer ou se apega muito com Deus para continuar a missão pela qual ele te designou”, disse Ruth.

Desde a tragédia, a peça permaneceu guardada e não foi lavada antes de ser entregue à família. A mãe da eterna ‘Rainha da Sofrência’ recebeu a roupa por meio de Robson Cunha, advogado da família, segundo informações do jornal Metropóles.

A roupa quadriculada ficou marcada na memória dos fãs de Marília por ter aparecido nas últimas imagens da cantora, em vida, que circulam pelas redes sociais.

Familiares de Marília Mendonça tem o interesse de construir um museu para eternizar a memória da estrela da música sertaneja. O conjunto quadriculado seria uma das peças do acervo.