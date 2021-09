Xand Avião expulsa humorista e pede desculpa

Horas depois, quando a festa, que ocorreu na última terça-feira (21), acabou, Xand publicou um pedido de desculpas ao humorista

Durante festa transmitida ao vivo com os cantores Zé Vaqueiro e João Gomes, o empresário e artista Xand Avião resolveu fazer uma brincadeira com o humorista Cremosinho e o expulsou do palco.

Horas depois, quando a festa, que ocorreu na última terça-feira (21), acabou, Xand publicou um pedido de desculpas ao humorista. “Durante a festa, o Cremosinho entrou no palco e eu fiz uma brincadeira que, vendo os vídeos hoje, soou como grosseria da minha parte.”

O pedido veio após internautas desaprovarem o ato, que foi considerado por alguns como humilhantes. “Amanhã tu vai no show do Safadão, aí tu vai fazer a mesma coisa? Você tem seus atributos! Eu já vi uma foto sua nu”, disse Xand.

Também nas redes, o humorista mostrou que não gostou da brincadeira. “Cada um oferece o que tem no coração, no meu só tem amor, humildade e paz”. Cremosinho teria sido convidado pelo próprio cantor para participar da live.

Veja vídeo:

Confira o pedido de desculpas: