Banda Rock Beats inicia primeira turnê nacional com show acústico em BH

O início desta turnê também marca o retorno da banda aos palcos após longo período sem fazer shows de forma presencial

Isso mesmo, de Brasília para o mundo. Na próxima sexta (24/09), a banda Rock Beats desembarca em solo mineiro para o primeiro show da sua turnê nacional que irá percorrer as principais cidades do Brasil. O início desta turnê também marca o retorno da banda aos palcos após longo período sem fazer shows de forma presencial. Durante a pandemia a Rock Beats apostou muito forte na era digital e no trabalho autoral da vocalista Daniela Firme, finalista do Prêmio Profissionais da Música nas categorias “Autora” e “Interprete de rock”.

Como resultado do trabalho a banda ganhou visibilidade e milhares de seguidores na capital e em todos os cantos do país permitindo agora alçar novos voos. Foram mais de 12 milhões de visualizações no seu canal do YouTube e figurar por 11 vezes nos Trending Topics do YouTube (playlist Em Alta). Para Daniela Firme essa nova fase da banda é fruto do trabalho e dedicação que tiveram mesmo não podendo se apresentar aos palcos:

“Quando a pandemia começou ficamos pensando de que forma poderíamos conduzir nosso trabalho, tínhamos que continuar levando nossa música aos nossos fãs. Daí veio a onda das Lives, entramos de cabeça, cada Live foi feita com muito carinho e com o nosso melhor. A gente não podia desanimar, e foi dando certo, crescendo e cada mais visualizações, mais fãs e a nossa vontade de continuar só aumentava.

A ascensão do nosso trabalho veio com tudo e agora nos permite ir para outros cantos do nosso Brasil, levar nosso som a outros estados, tudo isso é muito gratificante para nós artistas que acreditados e vivemos da música. O gostinho é ainda melhor porque agora vamos poder sentir o calor vindo do público, vamos estar cara a cara com os fãs, gente já não via a hora deste dia chegar.

Claro que ainda precisamos manter o distanciamento, seguir as normas impostas, mas já é uma retomada e assim vamos seguindo até que tudo volte ao mesmo ritmo de antes”, finaliza. Será um Supershow acústico na cidade mineira que promete não deixar ninguém parado com o melhor dos grandes clássicos do rock como: Bon Jovi, Coldplay, Engenheiros do Hawaii, Raimundos, Capital, Audioslave, Van Halen, Greta Van Fleet, Elvis, Paralamas, Beathes, AC/DC, Aerosmith, Rolling Stones, músicas autoriais e muito mais. O Show será transmitido pelos canais oficiais banda, não fique de fora dessa.