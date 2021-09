Cantor John Amplificado se apresenta em Brasília neste domingo

Cantor traz seu hit “Chega e Senta” pra Brasília em show no Laguna Gastrobar

O cantor John Amplificado, chega a Brasília como o número 1 das paradas dos serviços de streaming Spotify e Deezer com o hit “Chega e senta”. No TikTok, diversos influencers e sertanejos como Henrique e Juliano e Marília Mendonça postaram cantando o sucesso, o cantor de 25 anos, nascido em Recife se apresenta neste domingo no Laguna Gastrobar, na orla do clube Ases, a partir das 17h.

O pagode brasiliense do Primeiro Beijo, a cantora Adriana Samartini e o DJ Maffra completam o lineup.

Serviço:

Show John Amplificado

Domingo 26 de Agosto

A partir das 17h

Onde: Laguna Gastrobar

Orla do Clube Ases (Setor de Clubes Sul)

Informações: (61) 99109 – 9096

Couvert : R$ 45