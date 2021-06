Whindersson Nunes aparece com tatuagens no rosto

Nas bochechas, a frase diz ‘live like a warrior’, que traduzido do inglês significa ‘viva como uma guerreiro‘

Na tarde de segunda-feira (14), o humorista Whindersson Nunes surpreendeu seus fãs ao compartilhar uma foto de suas novas tatuagens no rosto.

Na imagem, ele e sua noiva, Maria Lina aparecem de máscara e as novas tatuagens ficam perceptíveis. Nas bochechas, a frase diz ‘live like a warrior’, que traduzido do inglês significa ‘viva como uma guerreiro‘.

No lado direito, há uma pequena cruz, um emoji com expressão feliz e as letras ‘JM’, iniciais de seu filho João Miguel, que nasceu prematuro e não resistiu após internação.

No lado esquerdo, , há o desenho de uma lágrima, um emoji com expressão triste, além de um chapéu de cangaceiro no supercílio.

O jovem casal vive um período de luto após a morte do primeiro filho, João Miguel. O bebê nasceu prematuro com apenas 22 semanas de gestação. O pequeno faleceu apenas um dia depois.