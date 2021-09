Wesley Safadão presta depoimento sobre vacinação irregular

Wesley chegou ao Complexo de Delegacias Especializadas, em Fortaleza, por volta das 10h e saiu cerca de uma hora depois

O cantor Wesley Safadão prestou depoimento nesta quarta-feira, 15, sobre uma suposta vacinação irregular. Wesley, sua esposa Thyane Dantas e a produtora do cantor, Sabrina Tavares, teriam furado a fila da vacinação. A investigação é feita pela Polícia Civil, por meio da Delegacia de Combate à Corrupção, que investiga as irregularidades.

Wesley chegou ao Complexo de Delegacias Especializadas, em Fortaleza, por volta das 10h e saiu cerca de uma hora depois. A produtora do cantor também prestou depoimento. Ele estava acompanhado de um advogado.

Thyane Dantas, 30 anos, furou a fila da vacina em um shopping de Fortaleza, ela se vacinou sem estar dentro da faixa etária estabelecida pela prefeitura de 32 anos. A influencer também não estava agendada para vacinação, o agendamento é o formato usado pela prefeitura para controlar as aplicações.

Já Wesley teria furado a fica junto da sua produtora, Sabrina Tavares, os dois foram para o mesmo posto em que Thyane foi vacinada, ao invés do que estavam agendados. O Ministério Público investiga se a troca de local não foi feita para escolher qual imunizante eles receberiam. Prática muito utilizada por brasileiros.

O inquérito que investiga a vacinação irregular de Safadão, Thyane e Sabrina foi aberto no dia 15 de julho, cerca de uma semana após os três receberem o imunizante.

Outras irregularidades já foram encontradas pela sindicância que apura a vacinação de Thyane. Concluída pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), uma investigação encontrou irregularidades nas ações de três colaboradores do poder municipal, dois funcionários terceirizados e uma servidora pública.

Caso as apurações apontem que houve uma irregularidade, o crime de corrupção passiva por parte de três colaboradores da Prefeitura de Fortaleza. A decisão foi assinada pela secretária municipal da Saúde, Ana Estela Leite, e publicada no Diário Oficial do Município de 6 de setembro.