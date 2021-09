Tico de Moraes se apresenta no projeto Quinta do Jazz

Show acontece dia 16 de setembro, a partir das 20h, em palco montado entre o salão compartilhado do Cantucci Osteria, Grano & Oliva e Inforno Burger e o restaurante Caminito Parrilla

No mês de setembro o projeto Quinta do Jazz vem com uma novidade. Além da música rolar solta nas casas Cantucci Osteria, Grano & Oliva e Inforno Burger, o projeto traz a parceria com o Caminito Parrilla. Desta vez o palco será montado entre as quatro Casas, com apresentação a partir das 20h, no dia 16

O show será do guitarrista, cantor e compositor, Tico de Moraes. Ele conta com um repertório variado e cheio de clássicos da música brasileira, com o melhor do Jazz e MPB. Entre os nomes homenageados, o público encontrará canções de Tom Jobim, Chico Buarque e Edu Lobo, além do pop internacional dos Beatles, Bee Gees e James Taylor.

A apresentação tem classificação indicativa livre e o valor do couvert é de R$10 (dez reais), por pessoa.

Sobre o músico

Tico de Moraes destaca-se por transitar em diferentes estilos com maestria. Bastante reconhecido, o artista já se apresentou com nomes de peso como Áurea Martins, Zé Luiz Mazziotti, Gilson Peranzetta, Fátima Guedes e Nelson Faria.

Seu repertório dá destaque para suas composições, em inglês, português e espanhol, além de explorar o grande songbook do Jazz Americano, especialmente no que diz respeito às memoráveis canções compostas por Cole Porter, George e Ira Gershwin, Irving Berlin, assim como as cantadas por Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Chet Baker e Harry Connick Jr., clássicos da música brasileira sempre com arranjos jazzí­sticos que priorizam a melodia e a harmonia.

Durante a pandemia, Tico de Moraes se reinventou e integra o projeto Varanda Musical Itinerante, onde, ao lado dos músicos Alexander Raichenok (piano e sax) e Misael Barros (bateria) proporciona shows em áreas residenciais,para que o público possa apreciar à apresentação de seus apartamentos.

Serviço

Quinta do Jazz – Cantucci Osteria, Grano & Oliva, Inforno Burger e Caminito Parrilla

Data: 16 de setembro de 2021

Horário: a partir das 20h

Endereço: CLN 403, Bloco E Loja 03