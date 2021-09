Os Paralamas do Sucesso e Diogo Nogueira são as grandes atrações do VIBRAR neste fim de semana

O complexo gastronômico também recebe o espetáculo Elton John in Concert

O penúltimo fim de semana do restaurante open air VIBRAR, localizado no estacionamento do Nilson Nelson, já tem programação cultural definida. A sétima semana começa nesta sexta-feira, dia 17, com Os Paralamas do Sucesso e muito rock`n roll. A banda formada por Herbert Viana (guitarra e vocal), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) apresenta hits dos seus 30 anos de carreira, além de músicas inéditas.

Já no sábado, dia 18, é a vez de Diogo Nogueira subir ao palco para apresentar o seu mais novo projeto “Samba de Verão”, repleto de clássicos e canções inéditas.

No domingo, 19, dois espetáculos envolvendo a Orquestra Filarmônica de Brasília. Para a criançada, “Pedro e o Lobo”, uma história infantil contada através da música, como um teatro musical. Composta em 1936, por Sergei Prokofiev, tem o objetivo de apresentar às crianças as sonoridades dos instrumentos de uma orquestra.

Em seguida é a vez do “Elton John in Concert”, um tributo a um dos maiores cantores e compositores da história. O Maestro Rogério Martins, conhecido como o cover oficial do Elton John na América Latina, comanda a apresentação juntamente com a Orquestra Filarmônica. No repertório, os maiores sucessos apresentados com todos trejeitos, figurinos e originalidade que Sir. Elton John merece como homenagem.

Orquestra Filarmônica de Brasília

As reservas de mesas (quadradinhos) podem ser garantidas através do aplicativo ou site Sympla https://site.bileto.sympla.com.br/vibrarbsb/

Os pedidos são feitos de forma digital, através de aplicativo, e entregues diretamente ao cliente, em seu “quadradinho”. Evitando, assim, qualquer tipo de aglomeração ou contato, e respeitando os protocolos de segurança e distanciamento exigidos. Para transitar no local para o uso do banheiro, por exemplo, é obrigatória a utilização de máscara. Aferição de temperatura do público e totens com álcool em gel são obrigatórios no restaurante open air.

VIBRAR

Quinta a domingo, das 17h às 23h

Eixo Monumental – próximo ao Ginásio Nilson Nelson

Reservas e informações: www.vibrarbsb.com

