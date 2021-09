Eric Clapton tem projeto Ao Vivo encaminhado para novembro

Eric Clapton retorna com um novo e notável lançamento, “Eric Clapton – The Lady In The Balcony”: Lockdown Sessions”

Eric Clapton retorna com um novo e notável lançamento, “Eric Clapton – The Lady In The Balcony”: Lockdown Sessions”, em 12 de novembro. Disponível via Mercury Studios, as 17 músicas encontram Clapton e os companheiros de banda de longa data, Nathan East (vocais e baixo), Steve Gadd (bateria) e Chris Stainton (teclados), executando interpretações acústicas dos padrões Clapton e uma variedade de outros números, que abrangem blues, country e originais raros.

Supervisionada pelo lendário produtor de longa data de Clapton e vencedor do Grammy, Russ Titelman (James Taylor, George Harrison, Brian Wilson, Randy Newman, Rickie Lee Jones), e gravada ao vivo na Cowdray House, em West Sussex, Inglaterra, a performance encontra Clapton e seus companheiros revisitando clássicos atemporais como “After Midnight”, “Layla”, “Bell Bottom Blues”, “Tears in Heaven”, “Nobody Knows You When You’re Down And Out” e “Key to the Highway”. Além de revisitar algumas das seleções mais queridas de Eric de seu extenso repertório, Clapton e sua equipe também oferecem suas próprias versões de músicas que tiveram um efeito profundo em sua carreira e nas de seus contemporâneos, incluindo as faixas de Peter Green – da era do Fleetwood Mac “Black Magic Woman” e “Man of the World”.

O projeto foi iniciado após o cancelamento forçado dos concertos de Eric Clapton devido à pandemia, programados para maio de 2021, no Royal Albert Hall. Procurando uma alternativa viável e esperando manter suas opções em aberto, ele se reuniu com sua banda no interior da Inglaterra e encenou um show na presença apenas dos próprios participantes, enquanto deixava as câmeras rolarem (a esposa de Clapton, Melia, foi a única observadora externa e inspirou o título de ‘Sessions’). O set mais acústico foi concebido para ser como um “Eric Clapton Unplugged II”, mas não exatamente, pois três canções são tocadas com guitarras elétricas. O resultado se tornou muito mais do que simplesmente uma sequência de grandes sucessos. Ao contrário, é uma das performances mais íntimas e autênticas de toda a carreira de Clapton, uma oferta repleta com a visão real sobre a composição de seu catálogo inesquecível.

Após seu tempo com o Yardbirds, em 1963, Clapton começou uma carreira como músico profissional em inúmeras bandas, uma abundância de álbuns, inúmeros shows esgotados em todo o mundo, uma gama impressionante de elogios, aclamação inabalável da crítica e sua consistente exibição de lendários trabalhos de guitarra.

Eric Clapton “The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions” estará disponível no Brasil em DVD+CD & áudio digital.

Tracklist:

Nobody Knows You When You’re Down And Out

Golden Ring

Black Magic Woman

Man of the World

Kerry

After Midnight

Bell Bottom Blues

Key to the Highway

River of Tears

Rock Me Baby

Believe in Life

Going Down Slow

Layla

Tears in Heaven

Long Distance Call

Bad Boy

Got My Mojo Working