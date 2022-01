Vitor Kley e atriz portuguesa Carolina Loureiro terminam namoro

“A distância e o trabalho nos venceram. Desejo toda a luz do mundo a ti, tu sabe disso. Que teu caminho seja lindo. Carol, até uma próxima”, escreveu Kley

O cantor brasileiro Vitor Kley, 27, e a atriz portuguesa Carolina Loureiro, 29, não estão mais juntos. Os dois anunciaram o fim do relacionamento na noite deste domingo (2) nas redes sociais.

“A distância e o trabalho nos venceram. Desejo toda a luz do mundo a ti, tu sabe disso. Que teu caminho seja lindo. Carol, até uma próxima”, escreveu Kley no Stories do Instagram. Carolina, que está no ar no Brasil como a protagonista da novela portuguesa “Nazaré”, exibida pela Band, publicou comunicado semelhante e pediu que a privacidade do ex-casal seja respeitada neste momento difícil.

Os dois estavam juntos desde 2019. Eles se conheceram quando ela trabalhava como apresentadora em um programa de TV e foi escalada para entrevistá-lo.

Em 2020, por causa da pandemia e das restrições de viagens, o cantor e a atriz ficaram sem se ver por cinco meses. “Mas não havia o que fazer, tivemos que aprender a lidar, foi com muita paciência e calma”, afirmou Carolina em entrevista ao site F5 em maio do ano passado.